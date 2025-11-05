مردم نوع دوست قیر و کارزین ۵۰ واحد خون به بیماران نیازمند اهدا کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز فارس،رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان قیروکارزین گفت: در راستای اجرای طرح حمایت ماندگار، تیم سیار مرکز انتقال خون جهرم، در این شهرستان مستقر شد.

ایوب مرزبان افزود: در این اقدام خداپسندانه که با مشارکت فعال داوطلبان هلال‌احمر و شهروندان نوع دوست شهرستان قیر و کارزین انجام شد، ۵۰ واحد خون اهدا شد که می‌تواند جان بیماران نیازمند را نجات دهد.

او بیان کرد: این برنامه در راستای ترویج فرهنگ اهدای خون و گسترش فعالیت‌های بشردوستانه جمعیت هلال‌احمر برگزار شد.

رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان قیروکارزین در پایان گفت: حضور پرشور داوطلبان و مردم شهرستان در این اقدام خداپسندانه، جلوه‌ای از همبستگی اجتماعی و مشارکت مؤثر در حمایت از بیماران نیازمند را به نمایش گذاشت.