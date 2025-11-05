جانشین انتظامی شوش از توقیف یک محموله موادمخدر تریاک به وزن ۱۰ کیلوگرم که به طرز ماهرانه‌ای در خودرو جاساز شده بود، در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ مسعود دادوند اظهار داشت: در راستای تداوم اجرای طرح برخورد با قاچاقچیان موادمخدر، ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان شوش حین کنترل خودرو‌های عبوری در محور‌های مواصلاتی به یک دستگاه خودروی پراید مشکوک و جهت بررسی آن را متوقف کردند.

وی افزود: ماموران پلیس در بازرسی از خودروی توقیفی ۱۰ کیلو گرم موادمخدر از نوع تریاک که به طرز ماهرانه‌ای جاساز شده بود را کشف کردند.

سرهنگ دادوند خاطر نشان کرد: در این رابطه ۲ سوداگر مرگ دستگیر که پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی داده شد.