مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام گفت: پروانه فعالیت موزه دفاع مقدس و مقاومت استان ایلام در وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی صادر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، فرزاد شریفی افزود موزه دفاع مقدس و مقاومت استان ایلام به‌عنوان یکی از ظرفیت‌های مهم فرهنگی، نقش مهمی در معرفی رشادت‌ها، ایثارگری‌ها و مقاومت مردم این خطه در دوران دفاع مقدس دارد، با صدور این پروانه، شرایط برای توسعه و بهبود زیرساخت‌های موزه، سامان‌دهی آثار و گسترش برنامه‌های فرهنگی و آموزشی فراهم می‌شود.

او تصریح کرد: هدف از این اقدام، ایجاد زمینه‌ای پایدار برای حفظ و انتقال ارزش‌های والای دفاع مقدس به نسل‌های آینده و همچنین جذب گردشگران فرهنگی و تاریخی به استان است، تلاش می‌کنیم تا این موزه به مرکزی پویا برای روایت حماسه‌ها و فداکاری‌های مردم ایلام در دوران جنگ تحمیلی تبدیل شود.