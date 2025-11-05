بانک مسکن اعلام کرد از آغاز طرح نهضت ملی مسکن تاکنون بیش از ۱۸۴ هزار میلیارد تومان قرارداد تأمین مالی منعقد کرده و ۱۳۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات به سازندگان پرداخت شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بانک مسکن از ابتدای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تاکنون، تأمین مالی ۳۸۷ هزار و ۱۶۰ واحد مسکونی را در قالب ۵۷ هزار و ۵۳۸ پروژه بر عهده گرفته است.

بر اساس اعلام این بانک، تاکنون ۱۳۸ هزار و ۶۴۹ میلیارد تومان تسهیلات در قالب سهم‌الشرکه و متناسب با پیشرفت پروژه‌ها به سازندگان پرداخت شده است.

تمرکز فعلی بانک بر تکمیل پروژه‌های دارای بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی است تا فرآیند تحویل واحدها به متقاضیان سرعت گیرد.

فروش اقساطی بیش از ۱۳۷ هزار واحد مسکونی نیز تاکنون در بانک مسکن انجام شده و برنامه‌ریزی برای تسریع این روند ادامه دارد.

در مجموع ۴۰۲ هزار و ۴۰۴ واحد مسکونی از سوی نهادهای مختلف از جمله اداره کل راه و شهرسازی، بنیاد مسکن، ستاد اجرایی فرمان امام(ره) و دیگر دستگاه‌ها به بانک معرفی شده است. حدود ۲۱ درصد از این واحدها متعلق به خودمالکان است.

بانک مسکن اعلام کرد در مسیر تحقق مأموریت راهبردی خود برای خانه‌دار کردن مردم، با تمام ظرفیت به تأمین مالی طرح‌های مسکنی ادامه خواهد داد. به گفته مسئولان، بازگشت منابع از محل فروش اقساطی واحدها، امکان تزریق مجدد نقدینگی به پروژه‌های جدید را فراهم می‌کند.