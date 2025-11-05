دبیر پویش «به وقت اربعین» از ارسال بیش از یک هزار اثر تصویری به این رویداد فرهنگی خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مراسم تقدیر از برگزیدگان پویش «به وقت اربعین» امروز در مرکز رسانه و فضای مجازی حوزه‌های علمیه برگزار شد.

مسئول مرکز رسانه و فضای مجازی حوزه‌های علمیه از ارسال بیش از یک‌هزار گزارش تصویری و فیلم به این رویداد خبر داد و گفت: از این تعداد،۱۱۳ اثر به مرحله داوری راه یافت و در نهایت ۷ اثر برگزیده و ۱۴ نفر شایسته تقدیر شدند.

حجت الاسلام رضا رستمی افزود: خبرگزاری حوزه در ایام اربعین حسینی و پیاده‌روی مشتاقان اباعبداالله الحسین (ع) به کربلای معلی، پویش «به وقت اربعین» را اجرا کرد و زائران حسینی با شرکت در این پویش، تصاویر و و ویدئو‌های خود را از پیاده‌روی اربعین ارسال کردند.

