دبیر پویش «به وقت اربعین» از ارسال بیش از یک هزار اثر تصویری به این رویداد فرهنگی خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مراسم تقدیر از برگزیدگان پویش «به وقت اربعین» امروز در مرکز رسانه و فضای مجازی حوزههای علمیه برگزار شد.
مسئول مرکز رسانه و فضای مجازی حوزههای علمیه از ارسال بیش از یکهزار گزارش تصویری و فیلم به این رویداد خبر داد و گفت: از این تعداد،۱۱۳ اثر به مرحله داوری راه یافت و در نهایت ۷ اثر برگزیده و ۱۴ نفر شایسته تقدیر شدند.
حجت الاسلام رضا رستمی افزود: خبرگزاری حوزه در ایام اربعین حسینی و پیادهروی مشتاقان اباعبداالله الحسین (ع) به کربلای معلی، پویش «به وقت اربعین» را اجرا کرد و زائران حسینی با شرکت در این پویش، تصاویر و و ویدئوهای خود را از پیادهروی اربعین ارسال کردند.