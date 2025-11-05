فرمانده انتظامی بوکان از دستگیری فردی که با پوشش زنانه از آرایشگاه بانوان سرقت و متواری شده بود، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ سرهنگ موسی بهاری گفت: در پی وصول خبری به مرکز پیام ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک مورد سرقت به عنف از آرایشگاه بانوان دریکی از محلات بوکان، پرونده جهت شناسایی و دستگیری عامل یا عاملین ارتکاب جرم پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: با بررسی موضوع مشخص شد متهم با پوشش زنانه و بصورت مسلح وارد آرایشگاه زنانه و بعد سرقت متواری شده بود که کارگاهان پلیس آگاهی شهرستان با بکارگیری شیوه‌های نوین پلیسی و رصد اطلاعاتی، مخفیگاه متهم را در یکی از شهر‌های همجوار شناسایی و با هماهنگی قضایی وی را دستگیر کردند.

رئیس پلیس بوکان ادامه داد: متهم در بازجویی‌های انجام شده به ارتکاب دو مورد سرقت به عنف اعتراف و پس از تشکیل پرونده مقدماتی تحویل مراجع قضایی شد.