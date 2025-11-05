فرماندار اردبیل بر جذب اعتبارات ملی برای پروژه های آب شهرستان و پیشگیری از بحران آب تاکید کرد و گفت: در این زمینه از ظرفیت استاندار و نمایندگان منطقه در مجلس شورای اسلامی استفاده می‌شود.

فرزاد قلندری از اجرای پروژه های علاج بخشی در شهرستان اردبیل خبرداد وگفت:پروژه بارج وبرج وسیستم دفع سد یامچی ساماندهی واجرایی شد.

وی گفت:متاسفانه بارندگی های درشهرستان کاهش یافته است وهمچنین آب های زیرزمینی هم کاهش یافته است ونیازمند مدیریت همگانی درحوزه مصرف آب هستیم

فرماندار اردبیل گفت:درکنار اجرای پروژه های آب نیاز است در مصرف آب در شهرستان صرفه جویی ومدیریت شود تا از بحران آب پیشگیری شود..