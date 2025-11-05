پخش زنده
مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب با تأکید بر تسریع در اجرای پروژهها جمعآوری گازهای مشعل گفت: با بهرهبرداری از پنج پروژه جمعآوری گازهای همراه در میدان نفتی آغاجاری تا پایان امسال، بخش قابلتوجهی از گازهای همراه جمعآوری و از سوزاندن آنها جلوگیری میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ابراهیم پیرامون در حاشیه بازدید از روند اجرای پروژههای طرح بهسازی و احداث تأسیسات جمعآوری گازهای مشعل در حوزه عملیاتی آغاجاری اظهار کرد: در بررسی میدانی پروژههای مشترک با پالایشگاه بیدبلند خلیج فارس در این منطقه مشاهده شد که با تحقق نقدینگی مناسبی که از سوی سرمایهگذار تأمین شده است، پروژهها فعال هستند و پیشرفت کار در بخش کالا طبق گزارشهای ارائهشده از سوی مدیران هر مجموعه، بسیار مطلوب است، البته برخی نواقص نیز وجود دارد که باید بهسرعت برطرف شود تا پروژهها در موعد مقرر تکمیل و راهاندازی شوند.
وی افزود: در مجموع پنج پروژه در میدان نفتی آغاجاری برای جمعآوری گازهای همراه برنامهریزی شده است که میانگین پیشرفت آنها بین ۷۵ تا ۸۵ درصد است. امیدواریم برخی از این پروژهها تا پایان امسال به بهرهبرداری برسند تا از سوزاندن گاز جلوگیری شود.
مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب تصریح کرد: جلوگیری از سوزاندن گازهای همراه، افزون بر صرفهجویی در سرمایه ملی، سبب کاهش آسیبهای زیستمحیطی میشود و میتواند به رفع ناترازی انرژی کشور کمک کند. هر گام در مسیر جمعآوری و استفاده بهینه از گازهای همراه، اقدامی مؤثر برای پایداری تولید، حفظ محیطزیست و ارتقای بهرهوری ملی است.
پیرامون با اشاره به اهمیت این طرحها در سطح کلان صنعت نفت کشور اظهار کرد: جمعآوری گازهای مشعل یک مطالبه ملی است و رئیسجمهوری، وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران بهصورت منظم و هفتگی نشستهای متعددی در این زمینه برگزار میکنند، از این رو لازم است برای جمعآوری گازهای همراه، برنامهریزی و زمانبندی دقیقی داشته باشیم تا بتوانیم به اهداف تعیینشده دست یابیم.
وی با بیان اینکه اجرای این پروژهها با هدف جلوگیری از هدررفت گازهای مشعل و بهرهبرداری اقتصادی از آنها دنبال میشود، تصریح کرد: با اجرای پنج پروژه در منطقه آغاجاری و یک پروژه نمزدایی در پازنان، پالایشگاه گاز بیدبلند خلیج فارس میتواند روزانه تا حدود ۱۵۰ میلیون فوت مکعب گاز را جمعآوری و فرآورش کند؛ مقداری که سهم مهمی در کاهش گازسوزی و ارتقای کارایی تولید در جنوب کشور خواهد داشت.
مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب با تأکید بر اینکه «داریم یک کار بزرگ را به سامان میرسانیم»، گفت: همسو با برنامه «نوفلرینگ»، بهتازگی طرح فروش گاز به بخش خصوصی نیز در قالب ۴۰ پروژه (۱۲ قرارداد) با حضور رئیس جمهوری و وزیر نفت امضا و از سر گرفته شده است. مجموعه این پروژهها و طرحهایی که با شرکتهای پتروشیمی در دست اجراست، به تکمیل طرح جمعآوری گازهای همراه موجود میانجامد.
پیرامون خطاب به مدیران حاضر در نشست تأکید کرد: به برنامهای که امروز ارائه شد، پایبند باشید و بهصورت شبانهروزی کار کنید.
جوانشیر صادقی، مدیرعامل شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس با قدردانی از همکاری شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و مدیران آن گفت: پروژههای آغاجاری ۲ و آغاجاری ۳ جزو اولویتهای امسال ما هستند. با توجه به تزریق نقدینگی مطلوب، این سایتها در مراحل پایانی کار قرار دارند و با تکمیل آنها حدود ۱۲۰ میلیون فوتمکعب گاز همراه جمعآوری و دهها مشعل خاموش میشود.
وی افزود: طرح بهسازی و احداث تأسیسات جمعآوری گازهای مشعل با هدف بهبود محیطزیست، صیانت از سرمایه ملی، ثروتآفرینی از گازهای همراه نفت و تأمین خوراک پایدار پالایشگاه بیدبلند خلیج فارس در حال اجراست.
مدیرعامل شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس تصریح کرد: در مجموع پنج پروژه از ۲۷ پروژه طرح کلان جمعآوری گازهای همراه که به هلدینگ خلیج فارس واگذار شده است، در منطقه آغاجاری واقع شدهاند.
براساس این گزارش، مطابق برنامه ارائهشده در این بازدید، پیمانکار متعهد شد تا پایان امسال، پروژه نمزدایی پازنان و تقویت فشار آغاجاری ۲ را تکمیل و آماده بهرهبرداری کند. با عملیاتی شدن این پروژهها روزانه ۸۲ میلیون فوت مکعب گاز جمعآوری و هشت مشعل در این ناحیه خاموش میشود.
در ادامه نشست، شرکتکنندگان ضمن بررسی آخرین وضع اجرایی پروژهها، راهکارهای رفع موانع، تسریع در روند پیشرفت و تحقق کامل اهداف زیستمحیطی و اقتصادی طرح جمعآوری گازهای همراه را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.