مدرسه فصلی «کاربرد سنجش از دور در منابع آب» در چهارمحال و بختیاری فعال شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان گفت: تغییرات اقلیمی و افزایش دمای هوا، کاهش بارش و بهرهبرداریهای نامناسب وضعیت منابع آبی کشور را با چالشهای جدی روبهرو کرده است؛ کاهش سطح آبهای زیرزمینی، خشک شدن چشمهها و تغییر الگوی بارشها از جمله نشانههای این تحولها است که ضرورت نگاهی جدید به مدیریت منابع آب را دوچندان میکند.
صادقی بهرهگیری از علم و فناوریهای نوین را راهی مطمئن و آیندهنگر برای مدیریت منابع اعلام کرد و افزود: ابزارهایی مانند سنجش از دور، تصاویر ماهوارهای و فناوریهای دادهمحور امروز به یاری مدیران و پژوهشگران آمده است تا با دیدی دقیقتر و تحلیلیتر وضعیت منابع آبی را پایش کنند.
وی یادآور شد: وزارت نیرو و شرکت آب منطقهای چهارمحال و بختیاری برای ایجاد هماهنگی و ارتباط موثر بین صنعت و دانشگاه برای همافزایی نهادهای علمی و اجرایی و بهمنظور انتقال تجربیات اقدام به برگزاری مدرسه فصلی با موضوع کاربرد سنجش از دور در منابع آب کرده است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای چهارمحال و بختیاری گفت: مدرسه فصلی شامل دورهها و گردهماییهای علمی همچنین استفاده از تجربیات مجموعه کارگزاران اجرایی آب و استادان بنامی است که در این حوزه اشتغال دارند.
وی با اشاره به برگزاری این دوره آموزشی برای دانشجویان مقاطع کارشناسیارشد و دکتری دانشگاههای سراسر کشور گفت: برگزاری این دوره بار علمی کارشناسان بخش اجرایی و همچنین بار عملی دانشجویان را نسبت به مسائل آبی افزایش میدهد.
صادقی معرفی کاربردهای نوین فناوری سنجش از دور در مدیریت منابع آب، ارتقای دانش علمی دانشجویان و تربیت نیروی انسانی متخصص برای آینده صنعت آب کشور را از مهمترین اهداف برگزاری این دوره اعلام کرد و گفت: آب اساس حیات بشریت و مهمترین عامل شکلگیری تمدن و حیات در کره زمین بهشمار میرود.
وی افزود: فناوری سنجش از دور به ما امکان میدهد بدون حضور فیزیکی در منطقه تغییرات سطح زمین، رطوبت خاک و وضعیت منابع آبی را رصد کنیم و با کمک نرمافزارهای تحلیلی و هوشمصنوعی تصاویری گویا از منابع آبی ارائه دهیم که راهنمایی دقیق برای تصمیمگیریهای کلان آب بهشمار میرود.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: دوره آموزشی کاربرد سنجش از دور در منابع آبی با همکاری وزارت نیرو، شرکت مدیریت منابع آب ایران، شرکت آب منطقهای استان و دانشگاه شهرکرد برگزار میشود و هدف آن ارتقا سطح علمی و کارشناسی دانشجویان در استفاده از فناوریهای نوین در بحث مدیریت منابع آب است.
وی دوره کاربرد سنجش از دور در منابع آبی را زمینهساز ایجاد ارتباط موثر بین دانشگاه و صنعت دانست و یادآور شد: پیشرفت حقیقی زمانی حاصل میشود که دانش نظری و تجربههای عملی در کنار یکدیگر قرار گیرند، برهمین اساس واحد تحقیقات شرکت آب منطقهای چهارمحال و بختیاری آمادگی حمایت از پایاننامههای دانشجویان مقطع کارشناسیارشد را دارد.