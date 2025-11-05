به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ از ساختمان مرکزی و دفاتر سه محدوده منطقه آزاد مازندران، امروز با حضور دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور در ساری بهره برداری شد.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور در این مراسم با اشاره به اینکه لایحه اصلاح قانون مناطق آزاد آماده شده و مسیر قانونی خود را طی می‌کند گفت: با تصویب این لایحه تحول عظیمی در اقتصاد کشور بوجود خواهد آمد.

مسرور با بیان اینکه در گذشته مناطق آزاد بدنبال سرمایه گذاری تجاری و بخش‌های مختلف بوده‌اند افزود: امروز مناطق آزاد بدنبال اجرایی کردن سند اقتصاد دیجیتال و سند تحول هستند.

وی با اشاره به ویژگی‌های خاص مازندران و همسایگی با سه کشور روسیه، قزاقستان و ترکمنستان و دیگر کشور‌های حاشیه دریای خزر گفت: با این ویژگی‌ها منطقه آزاد مازندران باید هسته تحول استان باشد

دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد کشور با بیان اینکه باید بدنبال مراودات بیشتر با کشور‌های همسایه باشیم افزود: کریدور چین - قزاقستان می‌تواند از طریق بندر امیرآباد به کشور‌های اروپایی متصل شود.

مسرور با اشاره به ظرفیت‌های دریا گفت: باید حتما به موضوع گردشگری دریایی در سطح استان توجه ویژه شود.

وی به موضوع کالا‌های تبصره ۲ که از هفته آینده ساز و کار آن در منطقه آزاد مازندران هم اجرایی می‌شود اشاره کرد و گفت: واحد‌های تولیدی استان می‌توانند با کمک این ساز و کار، سهم خود را در افزایش مبادلات تجاری افزایش دهند.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور با اشاره به اینکه خودرو‌های وارداتی در آینده نزدیک وارد استان می‌شود گفت: تردد این خودرو‌ها طبق قوانین منطقه آزاد خواهد بود، اما برای افزایش جغرافیای تردد این خودرو‌ها در سطح استان، تصمیم گیری با استاندار خواهد بود.

استاندار مازندران هم در این مراسم با بیان اینکه ما بدنبال تردد خودرو‌های وارداتی در کل استان و بدون هیچ گونه مانع هستیم گفت: انشاالله با پیگیری‌های انجام شده مسیر تردد خودرو‌های وارداتی در کل استان انجام خواهد گرفت.

یونسی با اشاره به اینکه بدنبال راه اندازی شهرک صنعتی اقتصاد دیجیتال در منطقه آزاد هستیم گفت: گسترش اقتصاد سبز بر پایه دیجیتال در منطقه آزاد مازندران در دستور کار ما قرار دارد.

افقی رئیس سازمان منطقه آزاد مازندران نیز با بیان اینکه تاکنون حدود ۵۰۰ ثبت شرکت در منطقه آزاد استان انجام پذیرفت گفت: به طور ویژه در حوزه اقتصاد دریامحور شامل صنایع دریایی. کشتی سازی. شیلات و آبزی پروری، گردشگری دریایی. صنایع تبدیلی و فرآوری محصولات دریایی آماده پذیرش سرمایه گذاران هستیم