به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، جانشین فرمانده انتظامی لرستان در حاشیه کشف ماینر‌های غیرمجاز در محل انتظامی این شهرستان اظهار کرد: مأموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی دورود با اشراف اطلاعاتی از فعالیت ۴ نفر از ماینر‌های استخراج ارز دیجیتال غیرمجاز مطلع و موضوع را در دستور کار قرار دادند.



فرهاد ابدال چگنی؛ افزود: مأموران با هماهنگی قضائی به محل موردنظر اعزام و در بازرسی از مکان موردنظر ۲۲ دستگاه ماینر استخراج ارز دیجیتال که به‌صورت غیرمجاز با برق شهری راه‌اندازی شده بودند را کشف کردند.



جانشین انتظامی لرستان، تصریح کرد: برابر نظر کارشناسان ارزش ماینر‌های مکشوفه یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان برآورد شده است و دراین‌خصوص ۴ متهم دستگیر و به مراجع ذی‌صلاح معرفی شدند.



چگنی به شهروندان توصیه کرد: هر گونه اطلاعات و اخبار در زمینه ماینر‌های استخراج ارز دیجیتال را بلافاصله از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.