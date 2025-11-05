پخش زنده
جانشین فرمانده انتظامی لرستان گفت: ۲۲ دستگاه ماینر استخراج ارز دیجیتال غیرمجاز که از برق شهری استفاده میکردند کشف و ۴ متهم دستگیر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، جانشین فرمانده انتظامی لرستان در حاشیه کشف ماینرهای غیرمجاز در محل انتظامی این شهرستان اظهار کرد: مأموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی دورود با اشراف اطلاعاتی از فعالیت ۴ نفر از ماینرهای استخراج ارز دیجیتال غیرمجاز مطلع و موضوع را در دستور کار قرار دادند.
فرهاد ابدال چگنی؛ افزود: مأموران با هماهنگی قضائی به محل موردنظر اعزام و در بازرسی از مکان موردنظر ۲۲ دستگاه ماینر استخراج ارز دیجیتال که بهصورت غیرمجاز با برق شهری راهاندازی شده بودند را کشف کردند.
جانشین انتظامی لرستان، تصریح کرد: برابر نظر کارشناسان ارزش ماینرهای مکشوفه یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان برآورد شده است و دراینخصوص ۴ متهم دستگیر و به مراجع ذیصلاح معرفی شدند.
چگنی به شهروندان توصیه کرد: هر گونه اطلاعات و اخبار در زمینه ماینرهای استخراج ارز دیجیتال را بلافاصله از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.