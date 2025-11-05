معاون برنامه‌ریزی و توسعه محیط کسب وکار وزارت صمت گفت: این وزارتخانه با اجرای برنامه داخلی‌سازی اقلام راهبردی، صدور مجوز فرآوری مواد معدنی پیشرفته و توسعه صنایع فناورمحور، گام مؤثری در خودکفایی صنعتی کشور برداشت.

به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای سعید شجاعی در تشریح اقدامات شاخص وزارت صمت در سال نخست برنامه هفتم پیشرفت، افزود: وزارت صمت در سال نخست برنامه هفتم، با اجرای کامل بند «ث» ماده ۹۹ قانون برنامه، داخلی‌سازی اقلام راهبردی فناورانه به منظور افزایش ۱۰ درصدی ساخت داخل، صدور مجوز فرآوری مونازیت، توسعه خوشه‌های صنعتی و جذب سرمایه در تولید تجهیزات پیشرفته، مسیر تحقق صنعتی‌سازی و خودکفایی فناوری را هموار کرد.

وی همچنین گفت: با جذب ۲۲۰ میلیون یورو سرمایه‌گذاری جدید در طرح تولید الکترود خام با ظرفیت سالانه ۳۰ هزار تن، ایران برای نخستین‌بار در منطقه به باشگاه تولیدکنندگان این کالای فوق راهبردی پیوست این محصول، قلب فرآیند ذوب فولاد است و وابستگی کشور به واردات آن، سال‌ها یکی از چالش‌های اصلی زنجیره فولاد بود.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه محیط کسب وکار وزارت صمت، نیز افزود: یکی از جدی‌ترین چالش‌های تولید در ایران تأمین پایدار انرژی بوده است که با راه‌اندازی ۶۲۰ مگاوات نیروگاه سیکل ترکیبی و حدود ۲۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر اقدام مهمی در کشور اتفاق افتاد.

صرفه‌جویی ۲ ٫ ۶۶ میلیارد لیتر سوخت با اسقاط ۳۵۰ هزار خودرو

وی گفت: با اجرای طرح تولید کنسانتره تیتانیوم با ظرفیت سالانه ۱۳۰ هزار تن، جایگاه تازه‌ای در صنعت فلزات خاص به‌دست آورده است.



شجاعی درباره بخش صنعت نیز افزود: اسقاط بیش از ۳۵۰ هزار خودرو فرسوده در سال گذشته، منجر به صرفه‌جویی ۲ ٫ ۶۶ میلیارد لیتر سوخت و کاهش هزینه‌ای معادل ۱ ٫ ۲۲ میلیارد دلار برای کشور شده است.





افزایش ۱۶ درصدی صادرات غیر نفتی در سال ۱۴۰۳

شجاعی همچنین در خصوص اقدامات اصلی وزارت صمت در بخش تجارت در سال نخست برنامه هفتم گفت: تسهیل مبادلات اقتصادی و عضویت ناظر در اتحادیه اوراسیا، گسترش بازار‌های صادراتی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، اعزام ۹۰ هیئت تجاری و پذیرش ۱۴۲ هیئت تجاری با هدف توسعه دیپلماسی اقتصادی و بازرسی برای رصد دقیق بازار، بویژه در شرایط جنگ ۱۲ روزه، مهمترین اقدام این بخش در این مدت بود که نتیجه آن رشد حدود ۱۶ درصدی صادرات غیر نفتی در سال ۱۴۰۳ شد.

وی درباره دیگر اقدامات شاخص وزارت صمت در سال نخست برنامه هفتم پیشرفت گفت: تصویب سند راهبردی پیشرفت صنعتی در سطح هیئت وزیران، تعیین ماموریت‌های شش گانه برای رفع چالش‌های صنعتی شدن و تقسیم کار ملی برای تدوین سیاست‌های عمودی و افقی از اقدامات راهبردی در یک سال اخیر است.

شجاعی، درباره سیاست‌گذاری کلان صنعتی افزود: افزایش انسجام نهادی و سیاستی در جهت توسعه خوشه‌های صنعتی با تدوین برنامه ملی این حوزه دنبال می‌شود که این سند هم برای نخستین بار در هیئت وزیران مصوب شد.

وی همچنین معدن را مزیت کشور دانست و تاکید کرد: ایفای ۱۰۰ درصد تعهدات بخش اکتشاف در قانون برنامه هفتم در سال نخست اجرا در بخش‌های اکتشاف ذخایر عمقی و پنهان معدنی کشور (به روش ژئوفیزیک هوایی) اقدام مهمی در این بخش بود.

شجاعی فرآوری و ایجاد ارزش‌افزوده در بخش معدن را سیاست راهبردی وزارت صمت خواند و گفت: برای نخستین‌بار، مجوز احداث واحد صنعتی در حوزه فرآوری مونازیت صادر شد که از جمله طرح‌هایی است که در جهت اجرای برنامه هفتم به منظور تولید تجهیزات پیشرفته الکترونیک، لیزر، و انرژی‌های نو کاربرد دارد.

وی افزود: بخش تولید و تجارت با همت همه صنعتگران، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی و بازرگانی، شرایط سخت را پشت سر گذاشته و امید است در نیمه دوم امسال شاهد رشد اقتصادی بخش صنعت و معدن باشیم.