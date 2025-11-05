فیلم کوتاه «او اینجا نیست» به کارگردانی سعید سیری به بیست ‎و یکمین جشنواره فیلم ترنی و بیست و دومین جشنواره فیلم آکوردی در ایتالیا راه یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بیست ‎و یکمین جشنواره فیلم ترنی ایتالیا با تاکید بر صلح، تعامل بین‌المللی، مهاجرت، فناوری و عدالت اجتماعی از تاریخ هشتم تا شانزدهم نوامبر برابر با هفدهم تا بیست و پنجم آبان در بخش‌های مختلف فیلم بلند، مستند، کوتاه، انیمیشن، آثار تولید شده با هوش مصنوعی و واقعیت مجازی برگزار خواهد شد.

بیست و دومین جشنواره فیلم آکوردی ایتالیا نیز با تمرکز بر فیلم‌های کوتاه داستانی، مستند، انیمیشن، تجربی و آثار تحقیقاتی با هدف حمایت از فیلمسازان نوظهور، تقویت تبادل فرهنگی، فرصت شبکه‌سازی حرفه و ترویج سینمای مستقل از سوم تا نهم نوامبر برابر دوازدهم تا هجدهم آبان در شهر ناپل ایتالیا برگزار می‌شود.

سارا مایلی و علیرضا گیلوری بازیگران فیلم کوتاه «او اینجا نیست» هستند.

این فیلم ۱۴ دقیقه‌ای، داستان دختری ۹ ساله به نام کیانا را روایت می‌کند که بر اثر یک اتفاق دچار آسیب روانی عمیقی می‌شود و ناگهان درمی‌یابد که دفترچه نقاشی‌اش قدرتی جادویی دارد که قادر است محیط اطراف را تغییر دهد.

«او اینجا نیست» پیش از جایزه بهترین کارگردانی پانزدهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم پِیجِن ایسلند را از آن خود کرد و همچنین به عنوان بهترین و تاثیرگذارترین فیلم جشنواره Hecare کانادا شناخته شد.