با هدف ارتقای کیفیت آرد‌های تولیدی و نان عرضه‌شده در سطح استان، اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان اجرای برنامه‌های نظارتی دقیق، منظم و دوره‌ای را در دستور کار قرار داده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ ولی اله زمانی،گفت: بر این اساس بازدید‌های تخصصی از کارخانجات آردسازی استان هر دو هفته یک‌بار انجام می‌شود. در این بازدیدها، نمونه‌هایی از آرد تولیدی به‌صورت دوره‌ای برداشت و برای انجام آزمایش‌های تخصصی شامل درصد رطوبت، پروتئین، گلوتن، سطح سبوس‌گیری، pH، دانه‌بندی، آزمون‌های میکروبی و سایر شاخص‌های استاندارد به آزمایشگاه ارسال می‌شود.

زمانی افزود: در صورتی که نتایج آزمایش‌ها نشان‌دهنده خروج واحد تولیدی از استاندارد‌های کیفی باشد، ابتدا تذکر کتبی صادر و در صورت تکرار، موضوع به مراجع قانونی استان ارجاع خواهد شد.

وی گفت: بازدید‌های مشترک با حضور کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی، اداره کل استاندارد و دیگر نهاد‌های نظارتی نیز به‌طور مستمر انجام می‌شود. در این بازدیدها، نمونه‌های نان از منظر کیفیت خمیر، فرایند پخت و عدم استفاده از افزودنی‌های غیرمجاز مورد سنجش قرار می‌گیرد و در صورت مشاهده تخلف، گزارش لازم برای پیگیری به دستگاه‌های ذی‌ربط ارسال می‌شود.

زمانی بیان کرد: بر اساس اعلام پژوهشکده غلات کشور، استان زنجان طی سال‌های گذشته همواره جزو سه استان برتر کشور از نظر کیفیت نان بوده است. همچنین این استان معمولاً رتبه اول یا دوم کیفیت آرد و نان در کشور را از آن خود کرده که بیانگر توجه ویژه استان به ارتقای فرآیند تولید تا مصرف است.

وی گفت: اکیپ‌های کنترل کیفی اداره کل غله استان، علاوه بر نظارت در کارخانجات آردسازی، فرایند خرید گندم، سن‌زدگی، هکتولیتر، درصد پروتئین، گلوتن و سایر شاخص‌های ارزیابی گندم را نیز پایش می‌کنند. همچنین کارشناسان کنترل کیفی با حضور در خطوط تولید، از نحوه اختلاط گندم، مراحل بوجاری و آسیاب، استحصال، وزن‌کشی آرد، کیسه‌گیری بازدید کرده و از محصولات نهایی نمونه‌برداری می‌کنند.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان عنوان کرد: در حوزه نان نیز طی ۸ ماهه گذشته امسال، نمونه‌برداری تخصصی از واحد‌های خبازی برای بررسی کیفیت پخت و کنترل استفاده از افزودنی‌های غیرمجاز انجام شده است. در جریان این بازدیدها، کارشناسان بر ضرورت تداوم پایش زنجیره تولید تا مصرف و بررسی علمی تأثیر عوامل مختلف شامل نقش نیروی انسانی، تجهیزات پخت، و ترکیب آرد بر کیفیت نان تأکید کردند.همچنین پیشنهاد شد دستگاه‌های نظارتی مرتبط، متناسب با مسئولیت خود، نقش مؤثرتری در این حوزه ایفا کنند.

استان زنجان دارای ۶ کارخانه آردسازی است که سالانه حدود ۱۲۵ هزار تن آرد برای مصارف واحد‌های خبازی، آرد روستایی، صنفی و صنعتی تولید می‌کنند. این سطح از نظارت و تولید نشان می‌دهد استان زنجان با برنامه‌ریزی دقیق و اجرای نظام‌مند فرآیند‌های کنترل کیفیت، همچنان یکی از قطب‌های اصلی تولید آرد و نان باکیفیت در کشور به شمار می‌آید.