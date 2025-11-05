استاندار خراسان رضوی گفت: برای حل مسائل حکمرانی و مدیت واحد شهری، باید از ظرفیت دانشگاه‌ها به صورت کاربردی بهره برد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز خراسان رضوی ، غلامحسین مظفری روز چهارشنبه در کنفرانس بین‌المللی مدیریت و برنامه‌ریزی شهری در دانشگاه فردوسی مشهد افزود: با بهره‌گیری از ظرفیت دانشگاه بسیاری از مسائل حل می‌شود که در استان این موضوع مورد توجه بوده و به این منظور حدود ۱۵ کارگروه در موضوعات مختلف با حضور اساتید دانشگاه تشکیل شده است.

او ادامه داد: استفاده از ظرفیت مردمی نیز در موضوعات مختلف بسیار مهم است، بخش کشاورزی و صنعت در استان در شرایط ناترازی انرژی به بهترین شیوه برای توسعه انرژی پاک وارد عمل شده‌اند، شهرداری‌ها نیز می‌توانند با بهره‌گیری از ظرفیت مردمی کار را به بهترین شکل پیش ببرند.

استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه بدنه دولت رغبتی به تفویض اختیارات ندارد، اما با اختیارات موجود نیز می‌توان اهداف را عملیاتی کرد، تاکید کرد: باید زمینه قدرتمند شدن بخش خصوصی را برای ورود به حوزه‌های مختلف فراهم کرد.

مظفری افرود: مسئولانی که معتقدند با شرایط موجود نمی‌توان کار کرد باید میدان را برای افرادی که توانایی کار در این شرایط را دارند خالی کنند؛ ضمن آنکه نباید منتظر تصمیمات بالادستی در موضوعات مختلف نظیر مدیریت واحد شهری ماند، زیرا در بسیاری از موارد می‌توان از شرایط موجود بهترین و بیشترین بهره را در پیشبرد امور برد.

وی اضافه کرد: موضوع آمایش سرزمین سال‌ها مورد غفلت واقع شده، حال آنکه در مقوله حکمرانی شهری نیز دانش و آگاهی وجود دارد؛ اما عملیاتی نشدن آنها موجب سردرگمی شده است.

استاندار خراسان رضوی تاکید کرد: اختیارات شورا‌های شهر نیز کم نیست؛ اما باید تلاش کرد از شرایط و امکانات موجود با هم‌افزایی به صورت مطلوب استفاده کرد.

لزوم اجرایی شدن مدیریت یکپارچه شهری

شهردار مشهد نیز در این همایش با بیان اینکه اداره شهر‌ها سخت است، گفت: شهرداری‌ها حدود ۵۰۰ خدمت در کلانشهر‌ها ارائه می‌دهند که با روش‌های بوروکراتیک قابل انجام نیست.

محمدرضا قلندر شریف اضافه کرد: هنوز در شهر‌ها مدیریت واحد شهری محقق نشده است و شهرداری‌ها وظایف دستگاه‌های دیگر را انجام می‌دهند؛ بدون اینکه مدیریت واحد شهری عملیاتی شده باشد.

وی تاکید کرد: حکمرانی شهری یک مشارکت همه جانبه در مدیریت شهری است که پایه و اساس آن مردم هستند و باید برای تحقق آن دولت و مجلس پای کار بیایند؛ در این میان شورا‌های شهر و روستا نیز از جایگاه واقعی خود برخوردار نیستند و حکمروایی شهری شکل نگرفته است.

قلندر شریف گفت: مشاوران بومی مناسب برای طرح‌های تفصیلی نداریم و نتیجه آن توسعه شهر به سمت غرب و به حاشیه رفتن حرم مطهر رضوی شده است که این کنفرانس مسیری برای رسیدن به حکمروایی شهری و محلی است.

شهردار مشهد ابراز امیدواری کرد: راهکار‌ها و نتایج این کنفرانس بدون بایگانی شدن، عملیاتی شود.