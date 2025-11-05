به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان طبس گفت: پرونده تقلب در فروش یک دستگاه گوشی همراه به میزان ۳۵۰ میلیون ریال در شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان طبس رسیدگی شد.

احمدی افزود: شعبه پس از بررسی مدارک موجود در پرونده اتهام انتسابی را محرز و متخلف را بر پرداخت سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی و پرداخت ۳۵۰ میلیون ریال خسارت به شاکی محکوم کرد.

وی گفت: با شکایت شاکی خصوصی و گزارش بازرسان اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان طبس پیرامون تقلب، پرونده این تخلف برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.