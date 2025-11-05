پخش زنده
مراسم افتتاح طرح استانی حفظ جزء سیام قرآن کریم در چهارمحال و بختیاری برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،این طرح با هدف گسترش فرهنگ انس با قرآن کریم و نهادینهسازی آموزشهای قرآنی در فرایند تربیت دانشآموزان اجرا میشود.
معاون پرورشی و فرهنگی آموزشوپرورش استان گفت: طرح حفظ جزء سیام قرآن کریم تنها یک برنامه حفظی نیست، بلکه رویکردی تربیتی برای پرورش نسلی مؤمن، متعهد و آشنا با معارف الهی است. هدف ما این است که دانشآموزان قرآن را برای زیستن بیاموزند، نه فقط برای خواندن.
ذوالفقار علیخانی، با اشاره به دستاوردهای سال گذشته افزود: اجرای این طرح باعث افزایش چشمگیر مشارکت دانشآموزان در فعالیتهای قرآنی، ارتقای انگیزه در میان مربیان پرورشی و تقویت فضای معنوی مدارس شد و امسال نیز با برنامهریزی دقیقتر، به دنبال تعمیق و استمرار این روند هستیم.