به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،این طرح با هدف گسترش فرهنگ انس با قرآن کریم و نهادینه‌سازی آموزش‌های قرآنی در فرایند تربیت دانش‌آموزان اجرا می‌شود.

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش‌وپرورش استان گفت: طرح حفظ جزء سی‌ام قرآن کریم تنها یک برنامه حفظی نیست، بلکه رویکردی تربیتی برای پرورش نسلی مؤمن، متعهد و آشنا با معارف الهی است. هدف ما این است که دانش‌آموزان قرآن را برای زیستن بیاموزند، نه فقط برای خواندن.

ذوالفقار علیخانی، با اشاره به دستاورد‌های سال گذشته افزود: اجرای این طرح باعث افزایش چشمگیر مشارکت دانش‌آموزان در فعالیت‌های قرآنی، ارتقای انگیزه در میان مربیان پرورشی و تقویت فضای معنوی مدارس شد و امسال نیز با برنامه‌ریزی دقیق‌تر، به دنبال تعمیق و استمرار این روند هستیم.