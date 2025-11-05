به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون سازمان دهیاری‌ها و شهرداری‌های کشور امروز ، در بازدید از چند روستای شهرستان کلات، گفت: دهیاری‌ها باید به سمت استقلال مالی و خودکفایی حرکت کنند و در همین راستا تفاهم‌نامه‌هایی با بانک‌های عامل برای اجرای طرح‌های درآمدزا به امضا رسیده است.

دکتر قربانی افزود: از ابتدای امسال تاکنون حدود دو هزار میلیارد تومان تسهیلات کم‌ بهره به دهیاری‌های کشور برای ایجاد طرح‌های اقتصادی و اشتغال‌زا اختصاص یافته که حدود دویست میلیارد تومان از این تسهیلات مربوط به استان خراسان رضوی است.

وی ادامه داد: چند روستای شهرستان کلات از جمله در مناطق مرزی از این تسهیلات بهره‌مند شده‌اند و با استفاده از آن، اقدام به خرید ماشین‌آلاتی همچون کمباین، تراکتور، بیل‌بکو و لودر کرده‌اند. این تسهیلات تا ۹۰ درصد هزینه طرح را با نرخ سود ده درصد، بازپرداخت پنج‌ساله و دوره تنفس شش‌ماهه تأمین می‌کند.

دکتر قربانی تصریح کرد: توسعه پایدار روستا‌ها در گرو ایجاد اشتغال و درآمد است. در صورتی که معیشت و اقتصاد روستا تأمین شود، شاهد تثبیت جمعیت و حتی مهاجرت معکوس خواهیم بود.

وی گفت: مشارکت مردم در اجرای طرح‌ها نقش اساسی دارد و هر جا مردم پای کار آمده‌اند، طرح ها با موفقیت اجرا شده است. روستای کلان از نمونه‌های موفق مشارکت مردمی در کشور است که در دو سال گذشته بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان طرح عمرانی در آن اجرا شده است.

دکتر قربانی افزود: روستا‌های مرزی نقش مهمی در امنیت و پایداری جمعیت دارند و باید با حمایت از دامداران و فعالان اقتصادی این مناطق، زمینه ماندگاری جمعیت در روستا‌ها فراهم شود تا از مهاجرت به حاشیه شهر‌ها جلوگیری شود.

در پایان این مراسم، چند دستگاه خدمات‌رسان شامل یک دستگاه تراکتور، سه نیسان، یک کمباین و یک بیل‌بکو با ۱۵ میلیارد تومان هزینه به بهره‌برداری رسید.