رئیس اتاق اصناف شهرستان ری گفت :در حال حاضر هیچگونه کمبود کالا در کشور نداریم و مردم فریب شایعات را نخورده و از احتکار خانگی کالا خودداری کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما،حسین سبزعلی گفت: اصلیترین شایعهسازی این روزهای صهیونیستها و مزدوران رسانهای القاء این دروغ به مردم میباشد که کشور با کمبود اقلام اساسی و ارزاق عمومی روبرو شده است.
رئیس اتاق اصناف شهرستان ری خاطر نشان کرد: اتحادیههای صنفی به گونهای برنامهریزی کرده اند که به طور مستمر از هر صنف و رسته در مناطق مختلف شهر چند واحد صنفی فعال باشند، تا مبادا خلائی در خدمترسانی به مردم پیش بیاید.