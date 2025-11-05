حسین سبزعلی گفت: اصلی‌ترین شایعه‌‌سازی این روزهای صهیونیست‌ها و مزدوران رسانه‌ای القاء این دروغ به مردم می‌باشد که کشور با کمبود اقلام اساسی و ارزاق عمومی روبرو شده است. به گزارش خبرگزاری صدا وسیما،

رئیس اتاق اصناف شهرستان ری خاطر نشان کرد: اتحادیه‌های صنفی به گونه‌ای برنامه‌ریزی کرده اند که به طور مستمر از هر صنف و رسته در مناطق مختلف شهر چند واحد صنفی فعال باشند، تا مبادا خلائی در خدمت‌رسانی به مردم پیش بیاید.