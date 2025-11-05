به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، آنوریسم آئورت شکمی پاره شده بسیار خطرناک است و می‌تواند باعث خونریزی‌های تهدید‌کننده حیات شود، قبل از اینکه این اتفاق بیفتد، آنوریسم آئورت شکمی می‌تواند به بهترین نحو با یک جراحی اصلاح شود.

این عارضه عروقی با عنوان آنوریسم آئورت شکمی در پی ضعف دیواره عروق ایجاد شده و پیش‌تر با جراحی باز رفع می‌شد، اما با پیشرفت‌های حاصل شده در علم پزشکی کشور، به روش بسته و کم‌ترتهاجمی و با استنت‌گذاری از طریق یکی از شریان‌های آئورت شکمی با عنوان علمی EVAR قابل انجام است و برای آن دسته از بیمارانی انجام می‌شود که خطر پذیری بیهوشی برای آنها بالاست.

این عمل ۲۰ امین عمل آئورت شکمی در همدان است که بعد از ۲ ساعت جراحی با موفقیت انجام شد.