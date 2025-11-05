

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما،، این نمایشگاه در ادامه برنامه‌های سال فرهنگی ایران و ترکیه و با هدف معرفی هنر اصیل خوشنویسی ایرانی و گرامیداشت آثار جاودانه مولانا جلال‌الدین محمد بلخی در سطح بین‌المللی، به همت جهاد دانشگاهی هنر و رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ترکیه، با مشارکت سرکنسولگری ایران در ترابزون و شهرداری این شهر، در مرکز فرهنگی و هنری «احسان‌بیک حمامی‌زاده» برپا شده است.



آیین گشایش این نمایشگاه با حضور احمد متین گنچ، شهردار ترابزون، ناصر محبتی، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در ترابزون، عدنان تاش، رییس اتاق بازرگانی ترابزون، جمعی از شهرداران مناطق، رییس خانه هنر ترابزون و علیرضا بهبودی، معاون رایزن فرهنگی ایران در ترکیه — به‌عنوان میزبان اصلی و نماینده جهاد دانشگاهی هنر — برگزار شد. شایان ذکر است این نمایشگاه به مدت سه روز، از ساعت ۹ تا ۱۸، پذیرای علاقه‌مندان به فرهنگ و هنر ایرانی خواهد بود.



در این نمایشگاه، ۴۰ اثر برگزیده از خوشنویسان دارای درجات فوق‌ممتاز و استادی و نیز آثار نگارگری و تذهیب هنرمندان ممتاز، فارغ‌التحصیل مرکز آموزش‌های تخصصی کوتاه‌مدت جهاد دانشگاهی هنر، به نمایش درآمده است.



آثار به نمایش درآمده شامل خطوط متنوعی چون نستعلیق، شکسته‌نستعلیق، سیاه‌مشق، نگارگری و تذهیب است که توسط هنرمندان برجسته مرکز آموزش‌های هنر جهاد دانشگاهی، تحت سرپرستی و مشاوره هنری استاد حمیدرضا جمشیدی، طی بیش از شش ماه خلق شده‌اند. این مجموعه پیش از این در شهرهای آنکارا و استانبول نیز به نمایش درآمده بود. همچنین در بخش‌های دیگری از همین نمایشگاه آثار هنرمندان ایرانی از جمله منصوره علیخانی، شجاعی طبابایی و علی میری در شاخه‌های دیگری هنری نیز به نمایش درآمده است.



همچنین اسامی هنرمندان جهاددانشگاهی هنر شرکت‌کننده در این نمایشگاه شامل : استاد حمیدرضا جمشیدی، افسانه دایمی، نعیمه باقری، سیدحسن کاظمی تبار، ابوالفضل امینی، غلامرضا صدرالدینی، معصومه زمانی، پانویه توتونچیان، آزیتا جعفری، رضا هاشملو، زهرا طوری، شهرام غلامی، سمیه ادهمی کاشانی، زهره کامکار، سیدمحمدصادق موسوی و مهرداد کریمی است.



برگزاری این نمایشگاه با حمایت موسسه بین المللی الهدی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی؛ با هدف معرفی فرهنگ و هنر ایرانی در عرصه بین‌المللی، توسعه اقتصاد فرهنگ و هنر از طریق عرضه و فروش آثار هنرمندان ایرانی و تقویت تبادلات فرهنگی میان ایران و ترکیه انجام شده است. همچنین این رویداد در راستای ارتقای جایگاه هنر خوشنویسی و ترویج زیبایی‌های معنوی و هنری میراث ایرانی-اسلامی در سطح جهانی برگزار می‌شود.