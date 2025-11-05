معاون گردشگری استان تهران گفت: در جهان امروز، گردشگری تنها یک فعالیت تفریحی نیست، بلکه ابزاری کارآمد برای توسعه پایدار، رونق اقتصادی و گسترش تعاملات فرهنگی به شمار می‌رود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، رضا همتی گفت : یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌هایی که می‌تواند به شکلی چشمگیر در توسعه گردشگری نقش‌آفرینی کند، حمل‌ونقل ریلی است و سفر با قطار، در کنار مزیت‌های زیست‌محیطی و اقتصادی، تجربه‌ای منحصربه‌فرد از دیدن طبیعت و شناخت فرهنگ محلی را فراهم می‌کند.

وی افزود : از منظر اقتصادی نیز ، گردشگری ریلی ابزاری برای کاهش هزینه‌هاست. استفاده از قطار به‌جای وسایل نقلیه شخصی یا تورهای جاده‌ای، علاوه بر کاهش مصرف سوخت و آلاینده‌ها، هزینه سفر را برای گردشگران و برگزارکنندگان تور کاهش می‌دهد. همچنین ظرفیت بالای قطار برای جابه‌جایی گروهی، فرصت مناسبی برای توسعه تورهای آموزشی، طبیعت‌گردی و خانوادگی فراهم می‌کند.

معاون گردشگری استان تهران گفت : نکته‌ مهم آن است که سفر ریلی ، خود می‌تواند بخشی از تجربه گردشگری باشد. در طول مسیر، می‌توان با طراحی محتوای فرهنگی و روایتگری در داخل قطار، مسافران را با داستان‌ها، افسانه‌ها و جاذبه‌های طبیعی مسیر آشنا کرد. به‌عنوان مثال، معرفی کوتاه تاریخچه خط آهن تهران–فیروزکوه، روایت ساخت تونل‌های کوهستانی یا قصه‌های محلی منطقه، می‌تواند به تجربه‌ای فراموش‌نشدنی بدل شود. این شکل از روایتگری، که امروزه در گردشگری جهانی با عنوان «تفسیر میراث در مسیر» شناخته می‌شود، سبب افزایش آگاهی و علاقه‌مندی گردشگران به مقصد می‌شود

همتی افزود : شهرستان فیروزکوه با برخورداری از طبیعت بکر، پیشینه تاریخی غنی و موقعیت جغرافیایی ویژه، می‌تواند به یکی از قطب‌های گردشگری ریلی در استان تهران تبدیل شود.این مسیر ریلی می‌تواند همچون پلی ارتباطی، مسافران شمال و شمال‌شرق کشور را به جاذبه‌های گردشگری فیروزکوه پیوند دهد و سهم مهمی در رونق سفرهای بین‌استانی ایفا کند.

وی گفت : از سوی دیگر، گردشگری ریلی ، به‌ویژه برای گردشگران داخلی و خانواده‌ها، جذابیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا نیاز به اقامت طولانی و هزینه‌های اضافی را کاهش می‌دهد و تجربه‌ای اقتصادی‌تر و منظم‌تر را ارائه می‌دهد.

همتی افزود : فیروزکوه دارای چند ایستگاه فعال در مسیر راه‌آهن است که هر یک می‌تواند به‌عنوان گره‌ای برای توسعه گردشگری محلی عمل کند. در اطراف این ایستگاه‌ها، امکان ایجاد فضاهای خدماتی، بازارچه‌های صنایع‌دستی، مراکز اطلاع‌رسانی گردشگری و ایستگاه‌های کرایه دوچرخه وجود دارد. با چنین زیرساخت‌هایی، گردشگران پس از پیاده‌شدن از قطار، به‌راحتی می‌توانند به مناطق دیدنی مانند دریاچه تار، تنگه واشی، آبشار شورآب و مناطق ییلاقی اطراف دسترسی پیدا کنند.

معاون گردشگری استان تهران گفت : در حال حاضر، اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان تهران در حال بررسی و برنامه‌ریزی راهکارهای توسعه گردشگری ریلی در فیروزکوه با همکاری بخش خصوصی است. در این مسیر، مشارکت شرکت راه‌آهن، بخش خصوصی گردشگری، دهیاری‌ها و جوامع محلی ضروری است. ایجاد قطارهای گردشگری فصلی، بسته‌های سفر یک‌روزه و استفاده از ظرفیت تورگردانان داخلی از جمله راهکارهای عملیاتی است که می‌تواند در آینده‌ای نزدیک اجرا شود.

همتی تاکید کرد : توسعه گردشگری ریلی فیروزکوه تنها یک طرح حمل‌ونقلی نیست، بلکه گامی در راستای احیای تجربه سفر، پیوند انسان با طبیعت و تاریخ و تقویت اقتصاد محلی است و با برنامه‌ریزی دقیق، آموزش نیروهای محلی و سرمایه‌گذاری هدفمند، می‌توان فیروزکوه را به یکی از مقاصد مهم گردشگری ریلی کشور تبدیل کرد.