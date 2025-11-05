پخش زنده
رییس شورای اسلامی شهر یزد: میزبانی از شهرداران شهرهای تاریخی ایران، فرصتی برای معرفی ظرفیتهای کمنظیر شهر ثبت جهانی شده یزد است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، عزیزالله سیفی، در نشست خبری دومین اجلاسیه مجمع شهرهای تاریخی ایران افزود: دلیل اینکه یزد به عنوان محل دومین اجلاسیه انتخاب شده، ظرفیتهای بی بدیلی است که میتواند به عنوان تجربیات احیا و مرمت بافت تاریخی در اختیار دیگر شهرها و استانها قرار گیرد.
وی ادامه داد: اعتبار شهرداری بافت تاریخی یزد در این دوره از شورای اسلامی چهار برابر شده است و امروز زمینه توسعه و رشد گردشگری به خوبی فراهم شده و شهرهای تاریخی ایران به خاطر اقدامات موفقی که در بافت تاریخی یزد شده، به دنبال کسب تجارب این شهر هستند.
رییس شورای اسلامی شهر یزد گفت:اینگونه برنامهها زمینه رشد و توسعه شهر یزد را فراهم میکند و ما اگر خواسته باشیم اشتغال بیشتر و مناسب برای یزد فراهم کنیم، یکی از زمینههای خوب آن توسعه گردشگری است همچنین مقابله با مشکلات زیست محیطی از مسیر گردشگری میگذرد.
سیفی ادامه داد: با ورود یک گردشگر، ۱۸۰ صنف منتفع میشود و رونق اقتصادی و اشتغال با میراث فرهنگی و گردشگری و توسعه این بخش محقق میشود همچنین ظرفیتهای زیادی در یزد وجود دارد که هنوز نتوانستهایم این ظرفیتها را به دنیا معرفی کنیم از جمله اولین مسجد ایرانی اسلامی از صدر اسلام در یزد، تک بناهای ثبت شده، کویر و دیگر اماکن که بسیاری از آنها برای مردم بازگو نشده است.
وی افزود: مجمع شهرهای تاریخی کشور برای اولین بار در اصفهان تشکیل شد و در دومین نشست یزد انتخاب شد و نظر شهردار و شورای شهر یزد این بود که تجربیات شهر یزد در احیای بافت تاریخی بیان شود و در این همایش اساتید علمی و شهرداران نیز تجارب کارهای خود را اعلام میکنند.
سیفی اظهار داشت: خوشبختانه در جلسه علنی امروز شورای اسلامی شهر یزد، با فروش اوراق مشارکت در بافت تاریخی یزد موافقت شد و این اقدام نیز میتواند کمک شایانی به بافت تاریخی ثبت جهانی شده این شهر باشد.
رونمایی از پوستر دومین اجلاسیه شهرهای تاریخی ایران از دیگر برنامههای این نشست بود.
دومین اجلاسیه شهرهای تاریخی ایران به میزبانی شهر جهانی یزد و با حضور شهرداران ۴۳ شهر ایران روزهای ۲۱ و ۲۲ آبانماه در یزد برگزار میشود.