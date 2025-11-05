پخش زنده
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در یادداشتی به مناسبت روز مازندران، این استان را «حافظه تاریخی و سرمایه راهبردی آینده ایران» توصیف و بر ضرورت صیانت از هویت تاریخی و فرهنگی آن تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در یادداشتی به مناسبت روز مازندران، این استان را "حافظه تاریخی و سرمایه راهبردی آینده ایران" خواند و بر ضرورت شناخت، حفاظت و بازآفرینی هویت منطقهای آن در چارچوب سیاستهای فرهنگی ملی تأکید کرد.
سیدرضا صالحیامیری در این یادداشت که به مناسبت ۱۴ آبان، روز مازندران نوشته شده، آورده است: مازندران، به مثابه یک بوم حافظه تمدنی و هویتی، ترکیبی از لایههای تاریخی، حکمرانی محلی، تحولات مذهبی و فرهنگی و زیستبوم طبیعی استثنایی است.
وی با اشاره به پیشینه تاریخی غنی مازندران نوشت: پژوهشهای باستانشناسی در غارهای رامسر و کوههای سوادکوه نشان میدهد که این منطقه از هزارههای پیش از میلاد، سکونتگاه انسان و مرکز شکلگیری فرهنگهای پیچیده انسانی بوده است.
وزیر میراثفرهنگی در بخش دیگری از یادداشت خود به نقش تاریخی سلسلههای محلی و حکمرانی آنان پرداخت و مرعشیان را ارائهدهنده «الگویی بیبدیل از پایداری اجتماعی و حکمرانی محلی مبتنی بر عدالت و مشروعیت فرهنگی» دانست.
صالحیامیری ویژگیهای طبیعی مازندران را نه تنها ظرفیت زیستبومی، که «مزیت راهبردی برای توسعه پایدار، گردشگری فرهنگی و اقتصادی و ارتقای صنایعدستی» برشمرد و صنایعدستی این استان را «نمادی از خلاقیت انسانی، حافظه تاریخی و سرمایه فرهنگی-اقتصادی» معرفی کرد.
وی در ادامه به نقش نخبگان مازندرانی اشاره کرد و نوشت: نیما یوشیج، بنیانگذار شعر نو فارسی و فقها و فلاسفهای چون آیاتعظام حسنزاده و جوادیآملی، نمونههای برجسته استمرار خرد و خلاقیت هستند.
وزیر میراثفرهنگی در پایان یادداشت خود با برشمردن چهار مؤلفه بنیادین مازندران – میراث تاریخی و تمدنی، ظرفیتهای طبیعی و اکولوژیک، سرمایه انسانی و نخبگانی، و صنایعدستی و فرهنگ مادی – تأکید کرد: ثبت روز مازندران در تقویم رسمی، حرکتی راهبردی در جهت بازآفرینی هویت ایرانی-اسلامی، تقویت انسجام اجتماعی و توسعه پایدار فرهنگی، اقتصادی و هنری است.