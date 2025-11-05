مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران گفت: در هفته مازندران برنامه‌های متنوعی از جمله نمایشگاه‌های صنایع‌دستی و افتتاح واحد‌های بوم‌گردی در نقاط مختلف استان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ حسین ایزدی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان در حاشیه بازدید از نمایشگاه صنایع‌دستی شهرستان نور با اشاره به تقارن هفته مازندران با ایام فاطمیه گفت: برنامه‌های امسال با حفظ حرمت این ایام و با رویکردی فرهنگی و اقتصادی برگزار می‌شود.

وی افزود: یکی از محور‌های اصلی برنامه‌ها، برگزاری میز‌های تخصصی گردشگری و همایش‌های ملی و استانی با همکاری دانشگاه‌های سراسر استان و دانشگاه آزاد اسلامی است که در جهت تقویت اقتصاد گردشگری پایدار برگزار می‌شود.

ایزدی با اشاره به اجرای برنامه‌های مرتبط با اقتصاد دریا محور گفت: در این زمینه نشست‌هایی با حضور سرمایه‌گذاران برگزار خواهد شد تا موانع موجود بررسی و راهکار‌های توسعه فعالیت‌های گردشگری دریایی و بهره‌برداری پایدار از منابع آبی مازندران ارائه شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی مازندران با تأکید بر حفظ توازن میان توسعه گردشگری و صیانت از محیط‌زیست و اراضی کشاورزی اظهار داشت: توسعه گردشگری هیچ منافاتی با حفاظت از منابع طبیعی ندارد و بوم‌گردی یکی از نمونه‌های موفق این رویکرد است.

او با اشاره به صدور ۵۲۰ مجوز بوم‌گردی در استان گفت: بوم‌گردی تغییری در کاربری زمین ایجاد نمی‌کند بلکه با حفظ اراضی کشاورزی، زمینه‌ساز مهاجرت معکوس، ایجاد اشتغال پایدار روستایی و حفاظت از محیط‌زیست می‌شود.

ایزدی همچنین احیای بوم‌گردی را عامل مهمی در باززنده‌سازی هویت فرهنگی و صنایع‌دستی روستاییان دانست و افزود: این طرح با حفظ میراث معنوی و ملموس، می‌تواند بسته‌ای کامل از توسعه پایدار در مناطق روستایی را فراهم کند.

وی در پایان گفت: در هفته مازندران ده واحد بوم‌گردی در شهرستان‌های بهشهر، گلوگاه، نکا، ساری، نوشهر، چالوس و رامسر به بهره‌برداری می‌رسد و تا پایان سال مجوز‌های بیشتری صادر خواهد شد. همچنین تلاش می‌شود اماکن اقامتی و خانه‌های مسافر به سمت بوم‌گردی سوق داده شوند تا ضمن افزایش نظارت، توسعه گردشگری با حفظ محیط‌زیست همراه باشد.