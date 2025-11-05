به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، به مناسبت هفته‌ی پدافند غیر عامل، در خصوص آموزش عمومی و آموزش‌های حوزه‌ی شبکه و امنیت اطلاعات به کارکنان دستگاه‌های اجرایی اورژانس همدان با همکاری دستگاه‌های مرتبط یک رزمایش برای آمادگی درهنگام قطع ارتباطات معمول به ویژه موبایل اجرا کرد.

داوود گمار سرپرست اورژانس ۱۱۵ همدان گفت: اگر به هر دلیلی مثل حمله‌ی سایبری، برخورد بیل مکانیکی، زلزله، آتش سوزی و ... شبکه‌ی ارتباط مخابراتی مردم با ۱۱۵ قطع شود باید راه جایگزینی وجود داشته باشد تا بتوانند از اورژانس کمک بگیرند به همین منظور در هماهنگی با آتش نشانی، اداره‌ی راه، پلیس ۱۱۰، کلانتری‌ها، پایگاه‌های هلال احمر و پایگاه‌های بسیج شبکه‌ی بی سیم ایجاد کرده‌ایم تا مردم یا مددجویان در هر محل با مراجعه به یکی از این مراکز از طریق بی سیم مشکل را به ما اطلاع دهند و ما گروه را اعزام می‌کنیم.

عباس صادقی مدیرکل ارتباطات و فناوری استان هم گفت: این رزمایش در سه لایه‌ی زمان قطع سرویس لایه‌ی دوم قطع مسیر اول و لایه‌ی سوم قطع مسیر فیبر، رزمایش به خوبی اجرا شد.