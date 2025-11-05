در کنفرانس علمی دوسالانه طراحی بسته بندی و نوآوری، ۸۰ مقاله به عنوان مقالات برتر ارائه شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گیلان؛ کنفرانس علمی دوسالانه طراحی بسته بندی و نوآوری امروز در دانشگاه گیلان برگزار شد.

حسینعلی علم دوست دبیر علمی این همایش گفت: ۱۱۰ مقاله از محققان ۵۰ دانشگاه کشور به دبیرخانه همایش رسید که ۸۰ مقاله به عنوان مقالات برتر انتخاب شد که از این تعداد ۳۵ مقاله به صورت سخنرانی و بقیه به صورت پوستر انتخاب شد.

یونس رنجکش مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری گیلان هم با اشاره به اینکه ما در بسته بندی محصولات هنوز به جایگاه لازم نرسیده‌ایم گفت: برای سرمایه گذارانی که بخواهند در این زمینه فعالیت کنند، تسهیلاتی با سود کم در نظر گرفته شده است.

علی باستی سرپرست دانشگاه گیلان هم در این کنفرانس علمی گفت: بسیاری از دارندگان ایده‌های علمی با موضوع بسته بندی، چون نگران مالکیت فکری هستند و اینکه شاید کسی از ایده آنها کپی کند ایده‌ها را بروز نمی‌دهند و در ذهن نگه می‌دارند و ما به عنوان متولیان امر باید این امنیت را برای دارندگان ایده فراهم کنیم.