پخش زنده
امروز: -
شاخص کل بازار سرمایه در آخرین روز معاملاتی هفته با کاهش ۲۱ هزار و ۳۷۴ هزار واحدی معادل ۰.۶۶ درصد بازدهی منفی به عدد ۳.۲۰۲.۹۵۷ واحد رسید.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، شاخص کل هم وزن نیز ۶ هزار و ۶۲۱ واحد معادل ۰.۷۱ درصد کاهش داشت و در کانال ۹۲۲ هزار و ۱۱۴ واحدی قرار گرفت.
ارزش معاملات سهام و صندوقهای سهامی در پایان امروز به ۱۲ هزار و ۱۳۶ میلیارد تومان رسید.
بازار امروز با فشار فروش آغاز شد، اما به تدریج تعداد نمادهای مثبت افزایش یافت و گروه خودرویی بانکی فولادیها و پالایشیها با افزایش تقاضا همراه شدند بطوری که در نهایت در پایان معاملات حدود ۴۵ درصد نمادها (۳۶۴ نماد) در محدوده مثبت قرار گرفتند.
همچنین در معاملات روز جاری بیش از ۱۳۵۰ میلیارد تومان پول حقیقی از سهام و صندوقهای سهامی خارج شد.
بیشترین پول حقیقی به صندوقهای درآمد ثابت وارد شد و بیشترین خروج پول ازگروه بانکیها بود.