مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان اعلام کرد که تا پایان امسال، پنج نیروگاه خورشیدی جدید در استان به شبکه برق متصل خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ عادل کاظمی در همایش تخصصی مدلهای سرمایهگذاری احداث نیروگاههای خورشیدی، با اشاره به رشد قابل توجه استان در توسعه انرژیهای تجدیدپذیر گفت: تاکنون ۳۵۶ ساختگاه فعال نیروگاه خورشیدی در بخشهای اداری، صنعتی، کشاورزی و پشتیبانی به بهرهبرداری رسیده که مجموع ظرفیت تولید آنها معادل ۱۳.۸ مگاوات است.
وی با بیان اینکه روند صدور مجوزها نیز شتاب گرفته، افزود: تاکنون ۱۳۳ مجوز جدید اتصال نیروگاههای خورشیدی با ظرفیت ۱۵۷.۸ مگاوات صادر شده و انتظار داریم سرمایهگذاران با سرعت بیشتری طرحهای خود را تکمیل کنند.
مدیرعامل شرکت توزیع برق زنجان همچنین از تأثیر احداث این نیروگاهها بر مدیریت مصرف در بخش کشاورزی خبر داد و گفت: امسال حدود ۹۵ مگاوات کاهش بار در بخش کشاورزی اعمال شد و در صورتی که بتوانیم ۶۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی جدید را وارد مدار کنیم، حدود ۶۰ درصد از این محدودیتها جبران خواهد شد.
به گفته کاظمی، مشوقهای ویژهای برای واحدهای صنعتی و کشاورزی در نظر گرفته شده است. طبق این طرح، واحدهای صنعتی سهشیفته که ۸۵ درصد برق مورد نیاز خود را از نیروگاه خورشیدی تأمین کنند از محدودیت مصرف معاف میشوند. در واحدهای تکشیفته این میزان ۵۰ درصد و در بخش کشاورزی ۸۰ درصد تعیین شده و با تحقق این شرایط، محدودیتهای روزانه پنج ساعته حذف خواهد شد.
وی با اشاره به طرح های در حال اجرا گفت: هماکنون ۴۰ متقاضی ایجاد نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۹۳ مگاوات در مراحل مختلف احداث قرار دارند و ۲۲۹ درخواست جدید با ظرفیت ۲۴۳ مگاوات نیز در حال طی فرآیند صدور مجوز است.
کاظمی از آغاز ساخت چهار نیروگاه سهمگاواتی در اراضی لیلآباد زنجان خبر داد و افزود: زمین این طرح ها تحویل پیمانکاران شده و تلاش میشود مراحل اجرا با سرعت پیش برود تا پیش از پایان سال، این نیروگاهها به شبکه متصل شوند.
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان زنجان اضافه کرد: توسعه نیروگاههای خورشیدی علاوهبر افزایش پایداری شبکه و تأمین بخشی از نیاز مصرف استان، نقش مهمی در کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی و تحقق اهداف زیستمحیطی دارد و زنجان در این مسیر با برنامهریزی دقیق حرکت میکند.
مدیرکل هماهنگی اقتصادی استانداری زنجان در ادامه این همایش با اشاره به سیاستهای دولت چهاردهم در حوزه انرژی، گفت: با تأکید بر تامین برق مطمئن و پایدار و توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، اقدامات موثری در استان اجرا شده است.
امیررضا معظمی مهمترین اقدام صورتگرفته را راهاندازی مرکز جذب سرمایهگذاری خورشیدی عنوان کرد و افزود: این مرکز با هدف تسهیلگری، تسریع در فرآیند صدور مجوزها و رفع موانع اداری ایجاد شده و زمینه جذب سرمایهگذاران بیشتری را در حوزه انرژی پاک فراهم کرده است.
وی تصریح کرد: زنجان در مسیر توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، جزو استانهای پیشتاز کشور محسوب میشود و برنامههای مدیریت تغییرات اقلیمی نیز در دستور کار قرار گرفته که محور نخست آن توسعه اقتصاد سبز و گسترش نیروگاههای خورشیدی است. ترویج استفاده از انرژیهای پاک در استانها نیز از اولویتهای اصلی این برنامه به شمار میرود.
مدیرکل هماهنگی اقتصادی استانداری زنجان با اشاره به ظرفیتسنجیهای انجامشده در استان افزود: تاکنون حدود ۵۰۰ هکتار زمین برای احداث نیروگاههای خورشیدی شناسایی شده و این اراضی در مرحله بررسی قرار دارند و پس از طی ارزیابیهای لازم، برای ایجاد نیروگاه واگذار خواهند شد. بخشی از این پروژهها نیز وارد مرحله طراحی شدهاند.
گفتنی است؛ در پایان این همایش نشست پرسش و پاسخ با حضور مسئولان و فعالان بخش خصوصی برگزار شد و سرمایهگذاران به طرح دغدغهها و پیشنهادات خود در حوزه توسعه نیروگاههای خورشیدی پرداختند.