به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این جشنواره با هدف پاسداشت هنر متعهد و انقلابی، ترویج و تعمیق فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت، و تبیین نقش هنر مقاومت در پیشبرد اهداف فرهنگی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران برنامه‌ریزی شده و در دو بخش «دانش‌آموزی» و «بزرگسال» به میزبانی استان اصفهان در ماه‌های آذر و دی برگزار خواهد شد. نمایشگاه آثار منتخب نیز در بهمن‌ماه ۱۴۰۴ برپا می‌شود.

محور موضوعی این دوره بر بازنمایی چهره و شخصیت شهدا، جانبازان، آزادگان و رزمندگان استوار است و در عین حال موضوعاتی همچون تجلی زیست شهیدانه در جامعه امروز، جلوه‌های ایثار اجتماعی، نقش عفاف و حجاب، امر به معروف و نهی از منکر، نماز و مهدویت در سیره شهدا، روایت مظلومیت شهدای غزه و جبهه مقاومت، ارج‌گذاری به شهدای امنیت، شهدای جهاد علمی و جهاد تبیین، تجلیل از مقام مادران، همسران و فرزندان شهدا و ایثارگران، پاسداشت شهدای غواص و شهدای مظلوم و گمنام، و همچنین بازسازی هنری حماسه «دفاع مقدس دوازده روزه» و اتحاد ملت ایران در برابر دشمنان، مورد تأکید قرار گرفته است.

این جشنواره در «بخش دانش‌آموزی» رشته‌های نقاشی، عکاسی، خوشنویسی تحریری و هنر دیجیتال مبتنی بر هوش مصنوعی را شامل می‌شود و برترین‌های هر رشته لوح سپاس و جایزه نقدی هفتاد میلیون ریالی دریافت خواهند کرد. در «بخش بزرگسال» نیز هنرمندان در رشته‌های نقاشی، نقاشی‌خط، طراحی پوستر، عکاسی، کاریکاتور و تصویرسازی و کمیک شرکت می‌کنند و به برگزیدگان به ترتیب رتبه اول تا سوم جوایز نقدی چهارصد، سیصد و دویست میلیون ریالی همراه با لوح سپاس و تندیس جشنواره اهدا خواهد شد. بخش خوشنویسی بزرگسال نیز به صورت کارگاه آموزشی و غیررقابتی برگزار می‌شود.

هنرمندان می‌توانند در چند رشته شرکت کنند و برای هر رشته حداکثر پنج اثر ارائه دهند. آثار نباید پیش‌تر در جشنواره هنر‌های تجسمی «ایثار» شرکت داده شده باشند و شرکت‌کنندگان باید اصالت آثار خود را تضمین کنند.

آخرین مهلت ارسال آثار بیستم آذرماه ۱۴۰۴ اعلام شده و نمایشگاه و مراسم اختتامیه جشنواره در بهمن‌ماه همان سال برگزار خواهد شد.

موضوعات جشنواره:

شهدا، جانبازان، آزادگان و رزمندگان

زیست شهیدانه / ایثار اجتماعی

نمازو مهدویت، امر به معروف و نهی از منکر، حجاب و عفاف در سیره شهدا

شهدای مظلوم غزه و جبهه مقاومت

شهدای امنیت، جهاد علمی و جهاد تبیین

شهدای غریب، آزاده / شهدای غواص

بانوان عاشورایی (مادران، همسران و فرزندان معظم شهدا، جانبازان وآزادگان)

دفاع مقدس ۱۲ روزه (دفاع مقدس - اتحاد مقدس)

شیوه برگزاری:

دردو بخش آزاد و ایثارگران (جانبازان و آزادگان معزز/خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان و آزادگان)

به صورت ملی به میزبانی استان اصفهان برگزار می‌شود.

رشته‌های جشنواره:

هنر‌های تجسمی:

الف) دانش‌آموزی

خوشنویسی (تحریری)

نقاشی

عکاسی

هنر دیجیتال مبتنی برهوش مصنوعی:

تصاویر آثارارسالی می‌بایست در بخش هنر دیجیتال مبتنی برهوش مصنوعی با فرمت JPG یا JPEG با وضوح ۳۰۰ DPI باشد. (آثاری که فاقد کیفیت فوق باشند در مرحله مقدماتی بررسی نخواهند شد).

حجم فایل حداکثر ۶ مگابایت باشد.

ب) بزرگسال

نقاشی

طراحی پوستر

نقاشی خط

عکاسی

کاریکاتور

طراحی کمیک (پی نما-داستان مصور)

خوشنویسی

توضیح: این بخش غیررقابتی بوده و صرفا به صورت کارگاهی برگزار می‌شود.

گاه‌شمارجشنواره:

آخرین مهلت ارسال آثار ۲۰ آذرماه ۱۴۰۴

زمان برگزاری نمایشگاه و جشنواره: بهمن ۱۴۰۴