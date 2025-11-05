جشنواره مسابقات بومی و محلی گرامیداشت ۱۳ آبان و روز دانش آموز با رقابت دانش آموزان دو روستای کوه سفید و قمرود بخش مرکزی شهرستان قم برگزار شد.

در این مسابقات دانش آموزان مدارس ابتدایی و متوسطه دخترانه و پسرانه دو روستای قمرود و کوه سفید، در رشته‌های طناب زنی، روپایی و دارت با یکدیگر رقابت کردند و در پایان به نفرات برتر جوایزی اهدا شد.

این رویداد به همت مرکز تربیت بدنی سپاه امام علی ابن ابیطالب (ع) و هیئت ورزش‌های بومی محلی بسیج و سپاه امام علی ابن ابیطالب (ع) و با مشارکت سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری قم و حوزه شهید محمود هاشمی قمرود برگزار شد.