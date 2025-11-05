به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مسئول بسیج جامعه زنان سپاه کربلا از برگزاری نخستین جشنواره ملی «ایراندخت» در مرحله استانی با عنوان «مادخت» در مازندران خبر داد.

رویا جعفری گفت: این جشنواره به همت بسیج جامعه زنان سپاه کربلا و با همکاری دستگاه‌ها و نهاد‌های فرهنگی و هنری مرتبط، در سه بخش طراحی، پژوهش و دوخت و در چهار سطح دانش‌آموزی، دانشجویی، آزاد و ویژند‌ها در استان مازندران برگزار می‌شود.

وی افزود: هدف از برگزاری این جشنواره، تقویت گفتمان انقلاب اسلامی در میان فعالان عرصه پوشاک، شناسایی ظرفیت‌های تاریخی و هنری اقوام و مناطق مختلف کشور برای الهام در طراحی لباس‌های امروزی، پرورش استعداد‌های جوان و نوپا در حوزه طراحی و شناخت پژوهش‌های کاربردی و اثرگذار بر صنعت پوشاک استان است.

مسئول بسیج جامعه زنان سپاه کربلا مازندران در مورد نحوه ثبت‌نام تصریح کرد: ثبت‌نام در بخش‌های طراحی، پژوهش و دوخت از طریق سایت جشنواره به نشانی www.ir-dokht.ir انجام می‌شود.

جعفری در مورد نحوه ارسال آثار توضیح داد: آثار طراحی و پژوهش به‌صورت فایل در سایت بارگذاری و آثار دوخته‌شده به دبیرخانه جشنواره ارسال خواهند شد.

وی با اشاره به اینکه مهلت ثبت‌نام و ارسال آثار از اول آبان تا ۵ آذر ۱۴۰۴ و اختتامیه این جشنواره هم‌زمان با میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) برگزار می‌شود، گفت: نشانی دبیرخانه به آدرس ساری، میدان خزر، کمربندی شرقی، سازمان بسیج جامعه زنان استان مازندران است.