اجرای طرح برخورد پلیس با خودروهای هنجارشکن در شهرستان میاندوآب
فرمانده انتظامی شهرستان میاندوآب از اجرای طرح برخورد با خودروهای هنجارشکن و ارتقاء امنیت اجتماعی در یک هفته گذشته در این شهرستان همزمان با سراسر کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛ سرهنگ فخرالدین رستم پور در تشریح این خبر گفت: در راستای ارتقاء امنیت اجتماعی و جلب رضایت عمومی مردم، ماموران پلیس راهنمایی و رانندگی و گشتهای انتظامی در یکهفته گذشته طرح آرامش و برخورد با خودروهای هنجارشکن را در سطح شهرستان اجرا کردند.
وی ادامه داد: در اجرای این طرح در مجموع تعداد ۳۰ (سی) دستگاه خودرو که تغییر در وضعیت ظاهری از جمله ارتفاع وسیله نقلیه، نصب پنوماتیک، دستکاری پلاک وسیله، استفاده از پلاک غیرمجاز، استفاده از سیستمهای صوتی نامتعارف، الصاق برچسبهای شیشه دودی، الصاق متن نامتعارف و چراغهای زنون و. داشتند توقیف و به حالت اولیه بازگردانده شدند.
سرهنگ رستم پور تصریح نمودند: این طرح تا پایان سال به قوت خود باقی است واز شهروندان تقاضا داریم پلیس را در این طرح همراهی نمایند.