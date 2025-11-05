معاون امور آسیب‌ها و مسائل اجتماعی دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری یزد: طرح مدیریت محله‌محور با رویکرد نوین در میبد آغاز شده و استان یزد در اجرای این طرح پیشگام است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، رسول نصیری در نشست شورای اجتماعی شهرستان میبد افزود: در این رویکرد، ساکنان محله نقش فعال اجتماعی برای تحقق عدالت و ارتقای کیفیت زندگی ایفا می‌کنند و در این مسیر نقش مساجد، پایگاه‌های بسیج و معتمدان بسیار مهم است.

وی با بیان اینکه شورای اجتماعی دارای شش کمیته تخصصی عمرانی، بهداشت و سلامت، نشاط و ورزش، امنیت، آسیب‌های اجتماعی و حمایتی‌ـ‌معیشتی و همچنین کمیته فرهنگی و آموزشی است، اظهار کرد: شناسایی و رصد مسائل محله، تهیه نظام جامع مسائل و تدوین سند پیشرفت و توسعه محله از وظایف این شورا به شمار می‌رود.

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری میبد نیز در این نشست هدف از تشکیل شورای پیشرفت محلات را تقویت مشارکت مردمی در حل مسائل اجتماعی، فرهنگی و توسعه‌ای و بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان محلی دانست.

سعادت‌بخش با اشاره به پیشینه تاریخی و فرهنگی شهرستان میبد گفت: این طرح با همکاری و فعالیت ناحیه مقاومت بسیج به‌صورت جدی و راهبردی در حال پیگیری و اجراست.