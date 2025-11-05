به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ محمد رضا اصغری در آیین تکریم و معارفه سرپرست مدیریت تعاون روستایی استان، ضمن آرزوی موفقیت برای سرپرست جدید و تقدیر از زحمات مدیریت سابق افزود: بخش عمده‌ای از کشاورزی استان به‌صورت سنتی است و در این میان، نقش سازمان تعاون روستایی در توانمندسازی و آموزش بهره‌برداران بسیار حائز اهمیت است.

وی اظهار کرد: آموزش یکی از حلقه‌های مفقوده در بخش‌های مختلف به‌ویژه در حوزه کشاورزی است و انتظار می‌رود تعاونی‌های روستایی در این زمینه پیشرو باشند. برای ارتقای زنجیره ارزش تعاونی‌ها باید هم توانمند باشند و هم حضور مؤثری در عرصه تولید و بازار داشته و به تجهیزات و امکانات لازم دسترسی پیدا کنند.

رییس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی با اشاره به اهمیت افزایش سطح دانش و نفوذ تعاونی‌ها در عرصه‌های مختلف کشاورزی، ادامه داد: با تقویت دانش و مهارت فعالان این بخش می‌توان به موفقیت و پایداری تولید دست یافت.

اصغری همچنین با بیان اینکه استان با چالش‌هایی همچون خشکسالی و تغییر اقلیم روبه‌رو است، افزود: این موضوع هشدار جدی برای همه بخش‌هاست و اگر نتوانیم تاب‌آوری واحد‌های تولیدی را در برابر کم‌آبی افزایش دهیم، با آسیب‌پذیری جدی مواجه خواهیم شد.

وی تاکید کرد: ارتقای توانمندی کارشناسان از دیگر اولویت‌های سازمان است و در سال جاری نیز این مجموعه توانسته است مدیریت بازار محصولات کشاورزی را به‌خوبی انجام دهد.

رییس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی در پایان خاطرنشان کرد: هدف اصلی مجموعه جهاد کشاورزی خدمت به مردم و جلب رضایت خداوند متعال است.