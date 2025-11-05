به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ عتباتی با اعلام این خبر گفت: با همکاری و هماهنگی دادستان و اداره اطلاعات شهرستان ماکو و پیرو هماهنگی و تاکیدات صورت گرفته دایر بر محدود سازی کانال‌های ورود سلاح و مهمات و با اشراف اطلاعاتی به وجود آمده تعداد یکصد قبضه سلاح نیمه اتوماتیک موسوم به شورشی با یکصد تیغه خشاب پس از ورود به کشور کشف و ضبط گردید.

عتباتی افزود: این محموله سلاح که توسط یک شرکت ایرانی از کشور ترکیه به بازرگان حمل و به مقصد تهران در حال انتقال بود کشف و ضبط گردید و در این خصوص پرونده‌ای تشکیل و در بازپرسی ماکو در حال رسیدگی می‌باشد.