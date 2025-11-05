تردد ۱۹ میلیون خودرو از محورهای مواصلاتی البرز
حدود ۱۹ میلیون تردد بین استانی از محورهای مواصلاتی استان البرز در مهر امسال به ثبت رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز
، سرپرست اداره کل راهداری وحمل و نقل جادهای البرز گفت: بر اساس اطلاعات ثبت شده توسط ۵۵ دستگاه سامانه تردد شمار در محورهای مواصلاتی استان البرز در مهرماه امسال ۱۸ میلیون و ۹۹۵ هزار و ۳۰۳ تردد بین استانی در سطح محورهای مواصلاتی استان البرز صورت گرفته است.
داریوش باقر جوان گفت: بر همین اساس در این مدت ۹ میلیون و ۴۱۴ هزار و ۸۸۳ دستگاه خودرو وارد استان شده که این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته یک درصد افزایش داشته است.
باقرجوان بیان کرد: در طی این مدت ۹میلیون و ۵۸۰ هزار و ۴۲۰دستگاه خودرو از استان خارج شده که این آمار نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳/۵ درصد افزایش را نشان میدهد.
وی گفت: هموطنان میتوانند برای کسب اطلاع از آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی استان با سامانه تلفن گویای ۱۴۱ تماس تماس حاصل فرمایند.