با هدف گسترش همکاری‌های رسانه‌ای، فرهنگی و تولیدات مشترک میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان، هیئتی عالی‌رتبه از سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به ریاست آقای احمد نوروزی، معاون رئیس سازمان و رئیس رسانه ملی برون‌مرزی، سفری پنج‌روزه به پاکستان انجام داد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد؛ در جریان این سفر، طی مراسمی رسمی و باشکوه در اسلام‌آباد و با حضور عطاالله تارر وزیر اطلاع‌رسانی و تبلیغات پاکستان و جمعی از مقامات عالی‌رتبه رسانه‌ای و فرهنگی دو کشور تفاهم‌نامه‌های همکاری رسانه‌ای و فرهنگی میان ایران و پاکستان به امضا رسید؛ تفاهم‌نامه‌هایی که از دید ناظران می‌تواند نقطه عطفی در گسترش روابط رسانه‌ای، فرهنگی و آموزشی میان تهران و اسلام‌آباد باشد.

کارشناسان رسانه معتقدند امضای این تفاهم‌نامه‌ها میان سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و نهاد‌های رسانه‌ای پاکستان از جمله تلویزیون ملی (PTV) و سازمان تنظیم رسانه‌های الکترونیکی (PEMRA)، فصل تازه‌ای از همکاری‌های آموزشی، رسانه‌ای و فرهنگی را رقم می‌زند.

مصاحبه عطاالله تارر، وزیر اطلاع‌رسانی و تبلیغات پاکستان:

این همکاری‌ها می‌تواند در زمینه‌های تبادل تجربیات فنی، آموزش‌های تخصصی، تولیدات مشترک تلویزیونی و مستندسازی‌های فرهنگی و تاریخی میان دو کشور، نقشی تعیین‌کننده ایفا کند و به تقویت همگرایی رسانه‌ای در جهان اسلام منجر شود.

به‌گفته تحلیلگران این رویکرد نوین، گامی مهم در جهت شکل‌گیری شبکه‌ای قدرتمند از رسانه‌های مستقل منطقه‌ای است که می‌تواند صدای مشترک ملت‌های مسلمان را در عرصه بین‌المللی پرطنین‌تر سازد.