اعزام حبیبی تنیس باز قمی به رقابت‌های سلیمانیه عراق

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، محمدحسن حبیبی ستاره ملی‌پوش تنیس قم عازم کشور عراق برای حضور در رقابت‌های کانتندر جوانان این کشور شد.

این رقابت‌ها از فردا در مجموعه ورزشی دانشگاه شهر سلیمانیه آغاز می‌شود و در آن برترین بازیکنان منطقه آسیای غربی به مصاف یکدیگر خواهند رفت.

این اعزام در چارچوب برنامه‌های حمایتی هیئت تنیس و با هدف تقویت رشد فنی و افزایش تجربه ورزشکاران مستعد استان انجام شده است.

حبیبی عنوان سومی قاره کهن را در کارنامه دارد و ماه گذشته در لیگ امید‌های کشور به عنوان نایب قهرمانی رسید.

