رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی در ادامه دیدار‌های مردمی خود صبح امروز با شماری از شهروندان به صورت چهره‌به‌چهره دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ در این دیدار‌ها که معاونان و مدیران کل استانداری نیز حضور داشتند، شهروندان مراجعه‌کننده مستقیم و بی‌واسطه مشکلات خود را مطرح و استاندار آذربایجان‌غربی حسب مورد جهت رفع مشکلات آنها دستورات لازم را صادر کرد.

ملاقات‌های عمومی استاندار آذربایجان‌غربی با مردم در فضایی آکنده از صمیمت و بدون تشریفات، هر هفته صورت می‌گیرد و در آن مردم بدون واسطه مسائل و مشکلات خود را مطرح می‌کنند.

سنت حسنه دیدار‌های چهره‌به‌چهره مدیران و کارگزاران با مردم، علاوه بر ایجاد امید و نشاط اجتماعی در میان مردم، به‌طور فزاینده می‌تواند به‌عنوان پل ارتباطی بین مردم و مسئولان عمل کرده و موجب افزایش اعتماد عمومی در جامعه شود.