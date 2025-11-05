در نشست مشترک اداره کل صنعت، معدن و تجارت خوزستان و پارک علم و فناوری استان، راهکار‌های تسهیل حضور شرکت‌های دانش‌بنیان در شهرک‌های صنعتی بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در جلسه‌ای مشترک میان اداره کل صنعت، معدن و تجارت (صمت) و پارک علم و فناوری خوزستان، بر نقش محوری شرکت‌های دانش‌بنیان در تحقق اقتصاد مقاومتی و توسعه پایدار استان تأکید شد.

مهرام روانبخش سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان و سیدیحیی میرزایی، رییس پارک علم و فناوری این استان بر توسعۀ همکاری‌ها برای تسهیل حضور و استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان در شهرک‌های صنعتی تاکید کردند.

روانبخش در این نشست، با اشاره به نقش بی‌بدیل شرکت‌های دانش‌بنیان در پیشرفت اقتصادی، ایجاد اشتغال پایدار و کاهش وابستگی به واردات، از آمادگی کامل این اداره کل برای استقبال از این شرکت‌ها خبر داد.

وی اظهار کرد: ظرفیت شهرک‌های صنعتی، بستری ایده‌آل برای تولید، پژوهش و شتاب‌دهی به فرآیند بومی‌سازی در صنایع استراتژیک استان فراهم می‌کند.

میرزایی نیز با اشاره به وجود بیش از ۴۶۰ شرکت دانش‌بنیان در استان، این ظرفیت را فرصتی طلایی برای رفع چالش‌های استان دانست.

وی تصریح کرد: این شرکت‌ها در حوزه‌های فنی و مهندسی، محیط زیست و اقتصاد دیجیتال از توانمندی بالایی برخوردار هستند.

رئیس پارک علم و فناوری خوزستان از بهره‌گیری از قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای حضور فعال این شرکت‌ها در صنایع بزرگ خوزستان از جمله پتروشیمی، توسعه نیشکر و فولاد خبر داد.

به گفته وی، این همکاری‌ها می‌تواند زمینه‌ساز تحقق توسعه پایدار، تقویت اقتصاد منطقه و کاهش آلایندگی‌های زیست‌محیطی باشد.

این نشست، گامی بلند در راستای همگرایی نهاد‌های متولی اقتصاد و فناوری استان برای تبدیل ایده‌های نوآورانه به محصولات و خدمات با ارزش افزوده بالا ارزیابی می‌شود.