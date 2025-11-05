معاون مطالعات منابع آب سازمان آب و برق خوزستان گفت: مدیریت یکپارچه دستگاه‌ها و برنامه‌ریزی پیش‌دستانه مانع از بروز بحران‌های گسترده در تابستان شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، معاون مطالعات منابع آب سازمان آب و برق خوزستان گفت: مجموع ورودی سد‌های استان در سال آبی گذشته ۵۳ درصد کمتر از نرمال بوده و سومین رکورد کم‌آبی در دوره آماری ثبت شده است با این وجود مدیریت یکپارچه دستگاه‌ها و برنامه‌ریزی پیش‌دستانه مانع از بروز بحران‌های گسترده در تابستان شد.

علی شهبازی با تشریح وضعیت منابع آبی استان در سال آبی گذشته اظهار کرد: سال آبی از مهر ۱۴۰۳ تا پایان شهریور ۱۴۰۴، یکی از خشک‌ترین سال‌های پنج دهه اخیر بود و در این مدت مجموع ورودی سد‌های خوزستان به ۱۱ میلیارد و ۶۶۵ میلیون مترمکعب رسید که حدود ۵۳ درصد کمتر از میانگین نرمال است.

وی افزود: حجم ورودی به سد‌های استان نسبت به سال قبل حدود هشت میلیارد مترمکعب کاهش داشته است و از نظر تاریخی، این میزان ورودی در رتبه سوم کمترین ورودی ثبت‌شده قرار دارد؛ تنها در دو سال گذشته، شرایطی بدتر از سال آبی اخیر تجربه شده است.

معاون مطالعات منابع آب سازمان آب و برق خوزستان ادامه داد: مجموع ورودی به مارون طی یک سال گذشته حدود ۳۷۰ میلیون مترمکعب بوده که در دوره آماری موجود بی‌سابقه است، حتی در حوزه‌های میانی و پایین‌دست سد‌ها نیز روان‌آب مؤثری تولید نشده و بارش‌های محلی کمترین تأثیر را در تأمین نیاز‌های زیست‌محیطی داشته‌اند.

شهبازی خاطرنشان کرد: خشکسالی شدید باعث وارد آمدن خسارت به محصولات کشاورزی استان شد، با این حال، انسجام مدیریتی میان دستگاه‌های اجرایی و آغاز برنامه‌ریزی از دی‌ماه سال گذشته، موجب شد خسارات تا حد قابل توجهی کاهش یابد.

وی ادامه داد: در تابستان گذشته و با وجود شرایط کم‌سابقه خشکسالی، جریان پایدار آب با دبی ۱۵ تا ۱۹ مترمکعب در ثانیه در شریان‌های ورودی تالاب هورالعظیم برقرار ماند و بیش از یک میلیارد و ۷ میلیون مترمکعب آب برای این تالاب تأمین شد، در صورت نبود این اقدام، شرایط بخش ایرانی تالاب مشابه وضعیت بحرانی بخش عراقی می‌شد.

معاون مطالعات منابع آب سازمان آب و برق خوزستان با اشاره به بی تعهدی طرف عراقی نسبت به رهاسازی آب ادامه داد: از اردیبهشت سال جاری، ورودی آب به اروندرود از سمت عراق به صفر رسید و آب دریا در حال پیشروی بود که با احداث بند خاکی موقت و اجرای طرح‌های اضطراری، از بروز خسارات گسترده در خرمشهر جلوگیری شد.

شهبازی ادامه داد: برای تأمین نیاز زیست‌محیطی تالاب شادگان نیز برنامه‌ریزی دقیق انجام شد تا جریان آب از رودخانه‌ها و مسیر‌های فرعی به این تالاب منتقل شود. شاخص‌های زیستی منطقه و پویایی اکوسیستم‌ها نشان می‌دهد که این مدیریت مؤثر بوده و حیات دام و پوشش گیاهی در مناطق پایینی حفظ شده است.

وی درباره طرح پیشنهادی سازمان حفاظت محیط‌زیست برای رهاسازی ۷۰ تا ۱۰۰ میلیون مترمکعب آب از سد کرخه به بخش عراقی تالاب هورالعظیم گفت: با وجود همکاری وزارت نیرو برای این طرح، مسیر طولانی و نیاز به اقدامات سازه‌ای متعدد باعث شده اثربخشی آن مورد تردید کارشناسان باشد.

معاون مطالعات منابع آب سازمان آب و برق خوزستان عنوان کرد: در بررسی‌های تخصصی با حضور کارشناسان دانشگاه تهران و سازمان فضایی کشور، مشخص شد که به دلیل شرایط حاد خشکسالی و افت سطح آب‌های مرزی، اثرگذاری این میزان رهاسازی محدود و غیرقابل پیش‌بینی است.

شهبازی تأکید کرد: آب در شرایط کنونی برای منطقه حکم طلا را دارد و هرگونه تصمیم‌گیری باید با دقت و بر اساس داده‌های علمی انجام شود تا کمترین هدررفت و بیشترین کارایی را در تأمین نیاز‌های زیست‌محیطی و انسانی داشته باشد.