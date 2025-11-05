پخش زنده
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی از احداث دو نیروگاه خورشیدی با مجموع ظرفیت ۹ مگاوات در کارخانه نساجی خوی خبر داد و گفت: این طرح از پروژههای شاخص بخش خصوصی در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر استان است و فاز نخست آن تا دو ماه آینده وارد مدار میشود
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ طاهر کیامهر در حاشیه بازدید از محل احداث نیروگاه خورشیدی نساجی خوی اظهار کرد: این مجموعه تاکنون برای احداث دو نیروگاه خورشیدی مجوز دریافت کرده است، یکی با ظرفیت سه مگاوات که حدود ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و دیگری با ظرفیت ۶ مگاوات که در مرحله آمادهسازی زمین قرار دارد.
وی با بیان اینکه شرکت نساجی خوی در اجرای این طرح از یک روش ابتکاری و نوین استفاده کرده که برای نخستینبار در ایران بهکار گرفته میشود،گفت: در این مدل، پنلها بهگونهای طراحی شدهاند که میتوان آنها را حتی در زمینهای ناهموار، کوهستانی یا بیابانی نصب کرد.
کیامهر این رویکرد را الگویی موفق برای توسعه سریع نیروگاههای خورشیدی در مناطق مختلف کشور دانست.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان با اشاره به تعهد زمانی شرکت نساجی گفت: طبق برنامه، نیروگاه سه مگاواتی تا یکی دو ماه آینده به شبکه برق متصل میشود و نیروگاه ۶ مگاواتی نیز تا سال آینده وارد مدار خواهد شد.
کیامهر بابیان اینکه با بهرهبرداری از این دو پروژه، حدود ۹ مگاوات انرژی خورشیدی به شبکه برق استان تزریق خواهد شد،گفت: این میزان تقریباً معادل مصرف برق شرکت نساجی خوی است، بهطوریکه میتوان گفت بخش عمدهای از نیاز انرژی این مجموعه از طریق تولید داخلی و تجدیدپذیر تأمین خواهد شد.
وی تاکید کرد: بخش خصوصی میتواند نقش مهمی در پایداری شبکه برق و توسعه انرژیهای پاک ایفا کند