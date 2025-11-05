با کاهش ذخایر خونی استان به کمتر از شش روز، نیاز فوری به همه گروه‌های خونی به‌ویژه گروه‌های O مثبت و منفی وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛مدیرکل انتقال خون استان اصفهان گفت: هم‌اکنون میزان ذخایر خون در اصفهان به حدود ۵.۹ دهم روز رسیده که نیازمند مشارکت جدی مردم برای تأمین فرآورده‌های حیاتی خونی است.

کیان دهراب‌پور افزود: از همه هم‌استانی‌ها تقاضا می‌شود برای کمک به بیماران و حفظ سطح ایمنی درمانی استان، به مراکز اهدای خون مراجعه کنند، هر واحد خون اهدایی، حداقل نجات‌بخش جان سه نفر از بیماران نیازمند خواهد بود.

وی افزود: انتقال خون استان روزانه برای بیماران خاص، بیماران تالاسمی، اورژانس‌های جراحی و بیماران سرطانی نیاز مداوم به انواع گروه‌های خونی دارد .

مدیرکل انتقال خون استان گفت: در حال حاضر موجودی خون اصفهان به ۲ هزار و ۳۶۳ واحد رسیده که معادل تأمین پنج و نه دهم روز نیاز استان است و این میزان پایین‌تر از سطح اطمینان استاندارد محسوب می‌شود، به همین دلیل شهروندان با هر گروه‌خونی به‌ویژه O مثبت و O منفی می‌توانند نقش حیاتی در تثبیت ذخیره ایفا کنند.

هر فرد از سن ۱۸ سالگی امکان اهدای خون دارد و بانوان نیز در صورت سلامت کامل می‌توانند مانند آقایان در چرخه اهدای خون شرکت کنند.

استاندارد ذخیره خونی معادل هشت روز است.

نزدیک به ۶۰ درصد از اهداکنندگان خون در اصفهان مستمر هستند و حداقل ۲ بار در سال خون اهدا می‌کنند.