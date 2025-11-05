به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ سرهنگ رضا کاظمی با اشاره به تماس تلفنی با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک مورد نزاع و درگیری در شهر رودبار، گفت: ۱۰ نفر به علت اختلافات ملکی با یکدیگر درگیر شدند که منجر به اخلال در نظم عمومی و مزاحمت برای مردم شده بود که با حضور به موقع و مقتدرانه پلیس دستگیر شدند.

وی افزود: متهمان با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به به مرجع قضائی معرفی و از آن طریق روانه زندان شدند.

سرهنگ کاظمی در پایان با اشاره به اینکه ناتوانی در مهار خشم و عصبانیت در هنگام نزاع و درگیری عواقب بسیار ناگواری به همراه دارد که گاهی جبران ناپذیر است، گفت: کنترل خشم و حل اختلافات از مجاری قانونی در کاهش جرایم خشن موثر است.

فرمانده انتظامی رودبار همچنین از شهروندان خواست هر گونه موارد مشکوک را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.