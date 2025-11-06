رعایت اخلاق حرفه‌ای و پایبندی به قرارداد نیاز اولیه برای رعایت قانون فدراسیون‌های ورزشی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ پیش از آغاز فصل لیگ برتر بسکتبال کشور تیم بسکتبال پالایش نفت ابادان با سینا واحدی بازیکن خلاق و خوش تکنیک لیگ برتر به مدت یک فصل به توافق رسید و این بازیکن را جدب کرد.

اما بندی در قرارداد این بازیکن وجود داشت که اگر تیمی خارج از کشور خواستار این بازیکن بسکتبال بود پیش از شروع فصل می‌تواند به آن تیم خارجی ملحق شود و باشگاه نمی‌تواند مانع این انتقال شود.

لیگ برتر بسکتبال آغاز شد، اما سینا واحدی برای پالایش نفت به میدان نرفت و این آغاز چالش میان این باشگاه و سینا واحدی شد.

باشگاه پالایش نفت آبادان ادعا می‌کند که این بازیکن بدون اعلام به کادر فنی و مدیریت اقدام به ترک باشگاه کرده است و بررسی هایشان نشان داده که یک تیم خارجی با این بازیکن به توافق رسیده است، اما طبق قرارداد و قانون فدراسیون بسکتبال این انتقال غیرقانونی است چرا که لیگ برتر آغاز شده است.

باشگاه پالایش نفت آبادان شکایت به فدراسیون برده ولی کمیته انظباطی تشکیل نشد تا اینکه سینا واحدی از کشور خارج و به فلیپین رفت، اما همچنان در ترکیب آن تیم به میدان نرفته است.

حالا هواداران بسکتبال آبادان خواهان احقاق حق خود از فدراسیون هستند.

باشگاه پالایش نفت آبادان نیز اعلام کرده که هیج مجوزی برای انتقال سینا واحدی صادر نکرده است و اگر تیم دیگری این مجوز را صادر کرده خلاف مقررات و قانون فدراسیون عمل شده و عواقبش متوجه آن باشگاه خواهد بود.