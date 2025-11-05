به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی عزیز نوروزی اظهار کرد: در نیمه نخست سال جاری تعداد ۱۹ هزار و ۷۵۹ راس دام اصیل، ۳۷ هزار و ۳۶۱ راس دام دو رگ، ۳ هزار و ۴۵۷ راس دام بومی و یک هزار و ۵۳۷ راس گاومیش با استفاده از ظرفیت شبکه تلقیح مصنوعی بارور شده‌اند که نسبت به مدت مشابه در سال قبل افزایش ۱۹.۷۰ درصدی داشته است.

وی افزود: در آذربایجان شرقی ۱۸۸ نفر مامور تلقیح مصنوعی دام فعال هستند و مدیریت امور دام با معرفی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان‌ها به تجهیز آنها به ادوات مورد نیاز تلقیح مصنوعی از قبیل کانتینر حمل اسپرم و تفنگ تلقیح مصنوعی اقدام کرده که علاوه بر اشتغال زایی برای این افراد، صنعت دامپروری استان نیز از مزایای تلقیح مصنوعی دام بی بهره نمانده است.