به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،عباس بیگی گفت: این سامانه به‌عنوان بستر یکپارچه تبادل داده، زیرساخت اصلی معماری یکپارچه دیجیتال شهرداری را شکل می‌دهد و ارتباط استاندارد و امن بین سامانه‌های درون‌سازمانی و ملی به صورت متمرکز، امن و استاندارد را فراهم می‌سازد.

وی افزود: پیاده‌سازی گذرگاه خدمات سازمانی (Enterprise Service Bus) به عنوان بستر یکپارچه تبادل اطلاعات و با هدف تحقق چشم‌انداز معماری یکپارچه، هوشمند و داده‌محور در دستور کار قرار سازمان قرار گرفته است.

به گفته رئیس سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری شهرکرد این اقدام به عنوان نقطه عطفی در مسیر تحول دیجیتال شهرداری شهرکرد با رویکرد معماری سرویس‌گرا (SOA) و با هدف ایجاد زیرساختی امن، استاندارد و مقیاس‌پذیر انجام می‌شود و زمینه‌ساز تبادل یکپارچه داده‌ها میان سامانه‌های درون سازمانی و بین دستگاهی خواهد بود.

بیگی افزود: یکی از مهم‌ترین دستاورد‌های این سامانه، فراهم شدن بستر اتصال پایدار شهرداری شهرکرد با زیرساخت‌های ملی نظیر مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX) بر بستر گذرگاه خدمات دولت (GSB) یا گذرگاه عمومی خدمات دولت (PGSB) است که نقش مهمی در تسهیل تعاملات بین‌دستگاهی دارد.

عباس بیگی با اشاره به مزایای فنی این سامانه گفت: با رشد روزافزون سیستم‌های اطلاعاتی و نیاز به تعامل سریع و بدون خطا میان سامانه‌ها، ESB به‌عنوان یک لایه‌ی ارتباطی هوشمند، نقش کلیدی در بهبود معماری نرم‌افزار سازمانی ایفا می‌کند و کلیه ارتباطات سامانه‌ها را از حالت جزیره‌ای خارج و با استفاده از API‌های استاندارد، تبادل داده‌ها را متمرکز، قابل ردیابی و ایمن می‌سازد. این زیرساخت با کاهش خطا‌های انسانی، هزینه‌های نگهداری را کاهش داده و بستر توسعه خدمات نوین را فراهم می‌کند.