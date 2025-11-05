پخش زنده
امروز: -
مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری اصفهان از توسعه خانه های قرآنی در روستاهای استان با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مجید جوهری در نشست مشترک با حجتالاسلام والمسلمین فوقی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان و حجتالاسلام والمسلمین شفیعی معاون سازمان تبلیغات اسلامی کشور گفت: این جلسه با هدف برنامهریزی برای گسترش خانههای قرآنی در مناطق روستایی و تدوین نقشه فرهنگی توسعه دینی روستاها برگزار شده است.
وی افزود: بر اساس توافق صورتگرفته، سازمان تبلیغات اسلامی مسئولیت تأمین محتوای فرهنگی و آموزشی خانههای قرآنی را برعهده خواهد داشت و دفتر امور روستایی استانداری نیز از طریق نهادهای دهیاری و شوراها حمایتهای لازم را برای ایجاد زیرساخت و هماهنگی میان روستاها فراهم میکند.
جوهری با بیان اینکه استان اصفهان ۲۸ شهرستان و ۵۷ بخش روستایی دارد گفت: در مرحله نخست این طرح، اجرای برنامه آزمایشی در هر شهرستان با ایجاد دو تا چهار محفل انس با قرآن پیشبینی شده است تا پس از ارزیابی نتایج، دامنه اجرا در مقیاس استانی گسترش یابد.
وی تأکید کرد: هدف اصلی، تبدیل خانههای قرآنی به کانونی برای آموزش مفاهیم دینی، گسترش سبک زندگی قرآنی و ایجاد انس اجتماعی میان اهالی روستاهاست.
در این نشست، حجتالاسلام والمسلمین شفیعی با اشاره به تجربه موفق اجرای طرح فرهنگی «زندگی با آیهها» در استان آذربایجان غربی گفت:بیش از پنج هزار دهیاری و شهرداری در سال گذشته نسخههایی از این کتاب را تهیه و میان مردم توزیع کردند که آثار ملموسی در ارتقای سبک زندگی روستایی داشت.
وی افزود: اجرای طرحهای مشابه در استان اصفهان میتواند به عنوان الگوی ملی در ایام خاص مانند ماه مبارک رمضان و دهه فجر در قالب جشنوارههای قرآنی همراه با مسابقات و برنامههای فرهنگی برگزار شود.