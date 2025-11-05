پخش زنده
فیلمهای سینمایی و تلویزیونی «آقای بیتس در برابر اداره پست»، «بد سرپرست»، «پسران منجومل»، «فصل شکار»، «زنده باد زندگی»، «خاطرات خوش»، «پسران نیکل»، «نقطه انفجار» و «شهری در دور دست» فیلمهای جدیدی هستند که این هفته از قاب شبکههای سیما تماشایی میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، فیلمهای سینمایی و تلویزیونی و انیمیشن «آقای بیتس در برابر اداره پست»، «خدای جنگ»، «حصار ضد خرگوش»، «بدسرپرست»، «ویلایی ها»، «آقای اوه»، «پسران منجومل»، «فصل شکار»، «زیر سی و یک سال»، «زنده باد زندگی»، «خاطرات خوش»، «پسران نیکل»، «فرار مرغی ۲»، «دنیای مخفی آریتی»، «نقطه انفجار»، «سفر اولین مردان در کره ماه»، «دست شیطان»، «خانه خراب کن»، «بیگانه در مقابل شکارچی»، «رهایش کن»، «معما»، «خانه خراب کن ۲»، «شهری در دور دست»، «عشق و گلوله»، «دوئل»، «سرگرد گروم: دکتر طاعون»، «آزادی خواه»، «بازی سیاست»، «آن سوی پرچین»، «هیولای دریا»، «طوفان و تندباد»، «نبرد نهایی»، «ناسازگار»، «مرد عنکبوتی: دور از خانه» و «مامور بازی»؛ پنجشنبه و جمعه ۱۵ و ۱۶ آبان ماه از شبکههای سیما روی آنتن میروند.
شبکه یک سیما
فیلم سینمایی جدید «آقای بیتس در برابر اداره پست» به کارگردانی «گوین هیوز»، پنجشنبه ۱۵ آبان ماه ساعت ۲۳:۳۰ از شبکه یک سیما پخش خواهد شد.
فیلم سینمایی «خدای جنگ» به کارگردانی «حسین دارابی»، جمعه ۱۶ آبان ماه ساعت ۱۶:۰۰ از شبکه یک سیما پخش خواهد شد.
در این فیلم ساعد سهیلی، حسین سلیمانی، پیام احمدینیا، نادر فلاح، داریوش کاردان، مهدی حسینی، مهدی فریضه، دانیال نوروش، پیمان پورنیکدست، علی دلپیشه، آزاده سیفی، عبدالرضا نصاری، بهار داورزنی، محمدرضا سروستانی، هومن دارابی، احمد یاوری، کبری گودرزی و عمار شلق به ایفای نقش پرداختهاند.
شبکه دو سیما
فیلم سینمایی «حصار ضد خرگوش» به کارگردانی «فلیپ نویس»، جمعه ۱۶ آبان ماه ساعت ۰۸:۱۰ از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.
فیلم سینمایی جدید «بد سرپرست» به کارگردانی «کلودیا مایرِس»، جمعه ۱۶ آبان ماه ساعت ۱۷:۴۵ از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.
فیلم سینمایی «ویلایی ها» به کارگردانی «منیر قیدی»، جمعه ۱۶ آبان ماه ساعت ۲۳:۱۰ از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.
طناز طباطبایی، پریناز ایزدیار، آناهیتا افشار، علی شادمان و ثریا قاسمی در این فیلم نقش آفرینی کردهاند.
شبکه سه سیما
فیلم سینمایی «آقای اوه» به کارگردانی «هانس هولم»، پنجشنبه ۱۵ آبان ماه ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه سه سیما پخش میشود.
فیلم سینمایی جدید «پسران منجومل» به کارگردانی «چیدامبارام»، پنجشنبه ۱۵ آبان ماه ساعت ۱۶:۰۰ از شبکه سه سیما پخش خواهد شد.
فیلم سینمایی جدید «فصل شکار» به کارگردانی «جاستین لی»، پنجشنبه ۱۵ آبان ماه ساعت ۲۴:۰۰ از شبکه سه سیما پخش میشود.
فیلم سینمایی «زیر سی و یک سال» به کارگردانی «کنجی تانی»، جمعه ۱۶ آبان ماه ساعت ۱۰:۰۰ به روی آنتن شبکه سه سیما میرود.
فیلم سینمایی جدید «زنده باد زندگی» به کارگردانی «یان هان»، جمعه ۱۶ آبان ماه ساعت ۱۴:۳۰ از شبکه سه سیما پخش میشود.
شبکه چهار سیما
فیلم سینمایی جدید «خاطرات خوش» به کارگردانی «ژل دی جونگ»، پنجشنبه ۱۵ آبان ماه ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار سیما روی آنتن میرود.
فیلم سینمایی جدید «پسران نیکل» به کارگردانی «رامل راس»، جمعه ۱۶ آبان ماه ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار روی آنتن میرود.
شبکه تهران سیما
انیمیشن سینمایی «فرار مرغی ۲» به کارگردانی «سم فل»، پنجشنبه ۱۵ آبان ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش میشود.
انیمیشن سینمایی «دنیای مخفی آریتی» به کارگردانی «هیروماسا یانبایاشی»، جمعه ۱۶ آبان ماه ساعت ۰۹:۰۰ از شبکه تهران پخش میشود.
فیلم سینمایی جدید «نقطه انفجار» به کارگردانی «دانته لام»، جمعه ۱۶ آبان ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش میشود.
شبکه نمایش
فیلم سینمایی «سفر اولین مردان در کره ماه» به کارگردانی «ناتان جوران»، پنج شنبه ۱۵ آبان ماه ساعت ۰۱:۰۰ بامداد از شبکه نمایش پخش میشود.
فیلم سینمایی «دست شیطان» به کارگردانی «حسین زندباف»، پنج شنبه ۱۵ آبان ماه ساعت ۱۱:۰۰ از شبکه نمایش پخش میشود.
در این فیلم؛ زنده یاد محمدعلی کشاورز، زنده یاد هادی اسلامی، آرش تاج تهرانی، عنایت الله شفیعی و هادی مقدم دوست ایفای نقش کردهاند.
فیلم سینمایی «خانه خراب کن» به کارگردانی «مایکل بران سندموس»، پنج شنبه ۱۵ آبان ماه ساعت ۱۳:۰۰ از شبکه نمایش پخش میشود.
فیلم سینمایی «بیگانه در مقابل شکارچی» به کارگردانی «پل دبلیو. اس. اندرسون»، پنج شنبه ۱۵ آبان ماه ساعت ۱۵:۰۰ از شبکه نمایش پخش میشود.
فیلم سینمایی «رهایش کن» به کارگردانی «توماس بزوچا»، پنج شنبه ۱۵ آبان ماه ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش پخش میشود.
فیلم سینمایی «معما» به کارگردانی «حسین زندباف»، پنج شنبه ۱۵ آبان ماه ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش پخش میشود.
زنده یاد هادی اسلامی، زنده یاد مرتضی احمدی، عنایت شفیعی، محمد برسوزیان، علی ترابی و پوراندخت مهیمن در فیلم سینمایی «معما» هنرنمایی کردهاند.
فیلم سینمایی «خانه خراب کن ۲» به کارگردانی «مایکل بران سندموس»، پنج شنبه ۱۵ آبان ماه ساعت ۲۱:۰۰ از شبکه نمایش پخش میشود.
فیلم سینمایی جدید «شهری در دور دست» به کارگردانی «گری ویلر»، پنج شنبه ۱۵ آبان ماه ساعت ۲۳:۰۰ از شبکه نمایش پخش میشود.
فیلم سینمایی «عشق و گلوله» به کارگردانی «استوارت روزنبرگ»، جمعه ۱۶ آبان ماه ساعت ۰۱:۰۰ بامداد از شبکه نمایش پخش میشود.
فیلم سینمایی «معما» به کارگردانی «حسین زندباف»، جمعه ۱۶ آبان ماه ساعت ۱۱:۰۰ از شبکه نمایش پخش میشود.
فیلم سینمایی «خانه خراب کن ۲» به کارگردانی «مایکل بران سندموس»، جمعه ۱۶ آبان ماه ساعت ۱۳:۰۰ از شبکه نمایش پخش میشود.
فیلم سینمایی «شهری در دور دست» به کارگردانی «گری ویلر»، جمعه ۱۶ آبان ماه ساعت ۱۵:۰۰ از شبکه نمایش پخش میشود.
فیلم سینمایی «دوئل» به کارگردانی «استیون اسپیلبرگ»، جمعه ۱۶ آبان ماه ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش پخش میشود.
فیلم سینمایی «سرگرد گروم: دکتر طاعون» به کارگردانی «اولگ تروفیم»، جمعه ۱۶ آبان ماه ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش پخش میشود.
شبکه افق
فیلم سینمایی «آزادی خواه» به کارگردانی «آلبرتو آرولو»، پنج شنبه ۱۵ آبان ماه ساعت ۲۳:۱۵ از شبکه افق پخش خواهد شد.
فیلم سینمایی «بازی سیاست» به کارگردانی «دوگ لیمن»، جمعه ۱۶ آبان ماه ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه افق پخش خواهد شد.
شبکه کودک
انیمیشن سینمایی «آن سوی پرچین» به کارگردانی «تام جوهانسن»، پنجشنبه ۱۵ آبان ماه ساعت ۱۴:۰۰ از شبکـه کودک پخش خواهد شد.
انیمیشن سینمایی «هیولای دریا» به کارگردانی «کریس ویلیامز»، جمعه ۱۶ آبان ماه ساعت ۱۴:۰۰ از شبکه کودک پخش خواهد شد.
شبکه امید
فیلم سینمایی «طوفان و تندباد» به کارگردانی «لِئا اشمیدبائر»، پنجشنبه ۱۵ آبان ماه ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه امید پخش خواهد شد.
فیلم سینمایی «نبرد نهایی» به کارگردانی «کنگ گوان چیو»، جمعه ۱۶ آبان ماه ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه امید پخش خواهد شد.
شبکه سلامت (زیرنویس ویژه ناشنوایان)
فیلم سینمایی «ناسازگار» به کارگردانی «نورا فینگشایدت»، جمعه ۱۶ آبان ماه ساعت ۱۰:۳۰ با زیرنویس ویژه ناشنوایان از شبکه سلامت پخش میشود.
شبکه فراتر (۴k)
فیلم سینمایی «مرد عنکبوتی: دور از خانه» به کارگردانی «جان واتس»، پنج شنبه ۱۵ آبان ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه فراتر پخش خواهد شد.
فیلم سینمایی «مامور بازی» به کارگردانی «گرنت اس. جانسون»، جمعه ۱۶ آبان ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه فراتر پخش خواهد شد.